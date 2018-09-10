Китай разделил мир пополам: кому Поднебесная партнер, а кому – конкурент

Россияне лучше относятся к Китаю, чем жители Европы и США, показывают данные опроса. Ясно, что Америка отчаянно хочет избавиться от влияния КНР на экономику, но в Европе эта тема не так актуальна. Однако Лондон, Берлин и Париж – поневоле в одной лодке с Вашингтоном.

Восточный экономический форум, который по праву называется одной из важнейших площадок для развития сотрудничества между государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, пройдет во Владивостоке, на острове Русский с 11 по 13 сентября. Его посетят лидеры России, Китая, Монголии, Японии и Южной Кореи, а также представители крупнейших компаний из этих и других стран. В преддверие форума Sputnik News в рамках проекта "Sputnik.Мнения" выяснил, как жители в разных точках планеты относятся к Китаю, занимающему одно из лидирующих мест в АТР и принимающему активнейшее участие в Восточном экономическом форуме. Традиционно за рубежом опрос для Sputnik News проводила старейшая во Франции компания, занимающаяся изучением общественного мнения, IFop, которая опросила более четырех тысяч респондентов из Франции, Великобритании, Германии и США. Мнение полутора тысяч россиян изучил Фонд "Общественное мнение" (ФОМ). Исследование показало, что жители России, Европы и США совсем по-разному видят роль Китая в современном мире. Более того, их мнения в ряде случаев расходятся весьма радикально. И такая разноголосица не выглядит нелогичной.

Выяснилось, что более половины французов и американцев (56% французов и 55% американцев), считают Китай скорее конкурентом своей страны, нежели ее партнером. Такой же точки зрения придерживаются 41% немцев и 40% британцев. Партнером своих стран КНР считают лишь 14% британцев и 15% американцев. Чуть выше этот показатель во Франции и Германии. А вот граждане России чаще называли Китай как раз партнером. С такой позиции выступили 50% респондентов из Российской Федерации. Любопытная деталь: именно мужчины, представляющие западный мир, в большинстве случаев называли Поднебесную конкурирующей державой. Причем большинство таких респондентов – люди старшего возраста с хорошим доходом. Видимо, дело тут в большей восприимчивости к официальной пропаганде, в которой антикитайские настроения – прежде всего в США – занимают далеко не последнее место. Молодежь получает информацию из разных источников и явно более космополитична. Картина диаметрально противоположна в России, где как раз молодежь с доходами "выше среднего" чаще, чем более старшие поколения, называет Китай партнером.

Еще одни вопрос звучал так: как вы оцениваете действия Китая на международной арене? Почти половина респондентов из Европы и США – и опять преимущественно мужчины – высказались в адрес Пекина в негативном ключе. Пальма первенства здесь принадлежит американцам с их 47%. Лишь 24% опрошенных граждан Соединенных Штатов заявили, что они положительно относятся к Китаю как международному игроку. В Великобритании, Франции и Германии респондентов с негативной оценкой в среднем оказалось в полтора раза больше тех, кто симпатизирует Китаю. Совершенно иная картина вновь в России. 59% участвовавших в опросе россиян положительно оценивают международную деятельность страны, ранее названной партнерской, и лишь 11% высказываются по этому поводу скептически. Причем положительные оценки КНР дали в основном люди с высшим образованием. То есть те, кто способен системно осваивать и анализировать большие массивы информации.

Таким образом, лишний раз можно убедиться, что пропаганда на Западе последовательно формирует из Поднебесной образ конкурента, а зачастую и врага, о чем заявляют некоторые горячие головы из числа политиков, в первую очередь в США. И это при том, что Пекин не предпринимает никаких агрессивных и даже просто силовых действий в международных делах. В результате общественное мнение на Западе укладывается в парадигму, формируемую истеблишментом и прессой в силу самых разных причин. И если нынешняя правящая команда в Вашингтона хочет избавиться от излишнего влияния Китая на американскую экономику ради восстановления собственного производства, то в Европе эта тема не столь актуальна. Однако Лондон, Берлин и Париж волей-неволей оказались в одной лодке с Америкой. Ну, просто как партнеры и союзники. Или младшие сестры и братья – кому как нравится. Хотя антикитайские настроения Европе со всей очевидностью невыгодны: просто исходя из масштабов их партнерства и перспективных совместных проектов. Что же касается России, то тут все прозрачно: Китай – это соседняя страна, с которой динамично развиваются экономические отношения. Да и по международной повестке принципиальные позиции совпадают. В общем, с соседями надо дружить и работать над общими большими проектами. Что лишний раз и выразили респонденты из России.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik