Прибалтика "наехала" на американский бизнес из-за символики СССР

Политики в Прибалтике не могут жить спокойно, пока где-то в мире продают одежду с серпами и молотами. Сначала на Adidas напали, теперь за Walmart взялись.

Группа литовских, латвийских и эстонских политиков с повышенным политическим тонусом из числа ревнителей "исторической справедливости" обратилась к одной из крупнейших американских сетей супермаркетов Walmart с требованием наложить жесткое табу на торговлю одеждой с символикой СССР. Основание веское: мол, все эти серпы с молотками и красные звезды напоминают жителям стран Прибалтики об "ужасных преступлениях", происходивших в тот период. С точки зрения этих достойнейших политических мужей и лучших сыновей своего триединого большого отечества, магазины "демонстрируют недостаток добропорядочности". Ни больше ни меньше. Кроме того, посол Литвы в США Роландас Крищюнас обратился к топ-менеджерам Walmart с письмом, в котором потребовал немедленно изъять подобную одежду из оборота. Продвижение символов, говорящих о "советской оккупации", во время которой пострадали сотни тысяч литовских граждан, по его мнению, резонирует с огромной болью на многие века.

Дипломат, правда, смилостивился и отверг чуть не возникшее у него подозрение, что сеть намеренно задевает чувства людей. Но той, видимо, нужно все-таки опасаться: а вдруг посол утвердится в этом чудовищном подозрении? Тогда Walmart точно несдобровать. Человек он в США в меру известный. Как говорят в таких случаях – широко популярный в узких кругах. Во всяком случае, в Вашингтоне он регулярно терзает американских политиков "душеспасительными" беседами про "российскую угрозу". Представители сети пока никак не отреагировали на этот тревожный сигнал в их адрес. А должны ведь трепетать, не иначе! Тем более прецедент уже есть: МИД Литвы весной заставил фирму Adidas убрать с ее сайта линейку одежды с гербом СССР и надписью USSR, созданную к ЧМ-2018. Короче, депутатам и послу понравилось, решили закрепить успех.

В серьезном, а не шутейном – как говорил один из героев фильма "Место встречи изменить нельзя" – разговоре всем этим милым людям и большим патриотам есть что возразить. Если уж говорить о той самой "оккупации". Например, про создание Советским Союзом в этом регионе мощнейшей инфраструктуры и промышленной индустрии, работающих на внутренний и внешний рынки. Это привело к одному из самых высоких уровней жизни прибалтов в СССР. Из сельских, хуторских территорий Прибалтика превратилась в процветающие по советским да и в целом восточноевропейским меркам республики. При желании можно найти соответствующие цифры. Не слишком ли заботливо относилась Москва к "оккупированному" региону, как сейчас говорят прибалтийские политики? Кстати, по статистике именно из РСФСР шел основной поток инвестиций в Литву, Латвию и Эстонию. А промышленность и научный потенциал тогдашних советских республик во многом создавали именно русские, которые ныне там называются главными злодеями и врагами.

Но самое главное, при Советском Союзе прибалты имели три республики с широкими суверенными правами. Ранее, вплоть до XVIII века, когда территория нынешней Прибалтики стала частью Российской империи, эти земли с населяющими их людьми переходили из рук в руки. И пусть это кому-то может показаться парадоксальным, но именно существование и дальнейший распад СССР стали отправной точкой для появления у литовцев, латвийцев и эстонцев собственных полноценных государств. Ничего себе "оккупация"!

Говоря же о страданиях, причиненных жителям Прибалтики советской властью, депутаты и дипломаты как-то забыли, что их хлебнули все в равной мере. Лучше бы они вспомнили лишний раз о многочисленных коллаборационистах из числа местных жителей, сотрудничавших с Гитлером и убивавших не только, как им казалось, "чужих", но и своих. Впрочем, все это стоит обсуждать в серьезном, а не шутейном разговоре. А серьезный разговор с большинством нынешних представителей прибалтийского политического псевдо-Олимпа невозможен по определению. Аргументация им не нужна. Они – люди идеи. Причем насквозь фальшивой. Поддельной.

Впрочем, в антироссийский тренд как-то бочком все-таки встроились со своей инициативой о запрете на продажу одежды с "неправильной" символикой. Спустя 4 года после начала обострения отношений России с Западом и 27 лет после исчезновения с политической карты мира Советского Союза. Ну, в общем, рекордсмены по скорости.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik