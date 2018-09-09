РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Прибалтика "наехала" на американский бизнес из-за символики СССР

(обновлено: 10:14 09.09.2018)
05391
© AP Photo / Jeff ChiuМагазин сети WalmartМагазин сети Walmart
© AP Photo / Jeff Chiu
Политики в Прибалтике не могут жить спокойно, пока где-то в мире продают одежду с серпами и молотами. Сначала на Adidas напали, теперь за Walmart взялись.

Группа литовских, латвийских и эстонских политиков с повышенным политическим тонусом из числа ревнителей "исторической справедливости" обратилась к одной из крупнейших американских сетей супермаркетов Walmart с требованием наложить жесткое табу на торговлю одеждой с символикой СССР. Основание веское: мол, все эти серпы с молотками и красные звезды напоминают жителям стран Прибалтики об "ужасных преступлениях", происходивших в тот период. С точки зрения этих достойнейших политических мужей и лучших сыновей своего триединого большого отечества, магазины "демонстрируют недостаток добропорядочности". Ни больше ни меньше. Кроме того, посол Литвы в США Роландас Крищюнас обратился к топ-менеджерам Walmart с письмом, в котором потребовал немедленно изъять подобную одежду из оборота. Продвижение символов, говорящих о "советской оккупации", во время которой пострадали сотни тысяч литовских граждан, по его мнению, резонирует с огромной болью на многие века. 

Исторический центр Таллина, Эстония
CC0 / evsola /
Политолог: Латвии и Эстонии претензии не нам предъявлять, но, видно, боязно
Дипломат, правда, смилостивился и отверг чуть не возникшее у него подозрение, что сеть намеренно задевает чувства людей. Но той, видимо, нужно все-таки опасаться: а вдруг посол утвердится в этом чудовищном подозрении? Тогда Walmart точно несдобровать. Человек он в США в меру известный. Как говорят в таких случаях – широко популярный в узких кругах. Во всяком случае, в Вашингтоне он регулярно терзает американских политиков "душеспасительными" беседами про "российскую угрозу". Представители сети пока никак не отреагировали на этот тревожный сигнал в их адрес. А должны ведь трепетать, не иначе! Тем более прецедент уже есть: МИД Литвы весной заставил фирму Adidas убрать с ее сайта линейку одежды с гербом СССР и надписью USSR, созданную к ЧМ-2018. Короче, депутатам и послу понравилось, решили закрепить успех.

В серьезном, а не шутейном – как говорил один из героев фильма "Место встречи изменить нельзя" – разговоре всем этим милым людям и большим патриотам есть что возразить. Если уж говорить о той самой "оккупации". Например, про создание Советским Союзом в этом регионе мощнейшей инфраструктуры и промышленной индустрии, работающих на внутренний и внешний рынки. Это привело к одному из самых высоких уровней жизни прибалтов в СССР. Из сельских, хуторских территорий Прибалтика превратилась в процветающие по советским да и в целом восточноевропейским меркам республики. При желании можно найти соответствующие цифры. Не слишком ли заботливо относилась Москва к "оккупированному" региону, как сейчас говорят прибалтийские политики? Кстати, по статистике именно из РСФСР шел основной поток инвестиций в Литву, Латвию и Эстонию. А промышленность и научный потенциал тогдашних советских республик во многом создавали именно русские, которые ныне там называются главными злодеями и врагами.

Но самое главное, при Советском Союзе прибалты имели три республики с широкими суверенными правами. Ранее, вплоть до XVIII века, когда территория нынешней Прибалтики стала частью Российской империи, эти земли с населяющими их людьми переходили из рук в руки. И пусть это кому-то может показаться парадоксальным, но именно существование и дальнейший распад СССР стали отправной точкой для появления у литовцев, латвийцев и эстонцев собственных полноценных государств. Ничего себе "оккупация"! 

Здание Латвийской Национальной библиотеки в Риге, Латвия
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
РФ "должна" Эстонии и Латвии за "советскую оккупацию"? Мнение политолога
Говоря же о страданиях, причиненных жителям Прибалтики советской властью, депутаты и дипломаты как-то забыли, что их хлебнули все в равной мере. Лучше бы они вспомнили лишний раз о многочисленных коллаборационистах из числа местных жителей, сотрудничавших с Гитлером и убивавших не только, как им казалось, "чужих", но и своих. Впрочем, все это стоит обсуждать в серьезном, а не шутейном разговоре. А серьезный разговор с большинством нынешних представителей прибалтийского политического псевдо-Олимпа невозможен по определению. Аргументация им не нужна. Они – люди идеи. Причем насквозь фальшивой. Поддельной. 

Впрочем, в антироссийский тренд как-то бочком все-таки встроились со своей инициативой о запрете на продажу одежды с "неправильной" символикой. Спустя 4 года после начала обострения отношений России с Западом и 27 лет после исчезновения с политической карты мира Советского Союза. Ну, в общем, рекордсмены по скорости. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена