В Британии раскрыли тактику русских шпионов: мы с Тамарой ходим парой

Наконец-то в деле об отравлениях в Солсбери и Эймсбери появились новые лица. А то мы уж чуть было не заскучали над провисшим сюжетом самопального английского детектива.

После того, как полиция Великобритании представила фотокарточки "отравителей" Скрипалей в Солсбери и маргиналов в Эймсбери, международная аудитория британского "шпионского сериала" – антироссийского, конечно – сильно оживилась. Не счесть мемов на тему "Петров – Боширов" (кто забыл, это люди с фамилиями, официально объявленными вымышленными). Некоторым фотошопщикам поставил зачет сам глава МИД России.

Английский полицейский отчет о том, как некие подозрительные двое провели время в Лондоне и Солсбери с 2 по 4 марта, большинству зрителей из разных стран – да-да, именно зрителей, так как прилагаются и видео с камер наблюдения – показался нелепым до смешного. Причем настолько, что даже в Британии нашлись люди, которые сочли нужным как-то объяснять беспечность "русских злодеев ". В самом деле: а что ж они вот так шляются по улицам, зависают у витрин и постоянно делают двойные фотопортреты на видеокамеры?

Как пишет Financial Times, ряд экспертов всерьез полагает, что демонстративно наплевательское отношение к конспирации в поведении "отравителей" – это часть их циничного плана."Я знаю людей, которые говорят, что все это выглядит дилетантством, поскольку они не убили Скрипалей. Но, возможно, важнее всего было не убить Скрипалей, а показать, что Россия может безнаказанно нанести удар в сердце британских вооруженных сил", – вот такое вот британское "экспертное мнение". Самое чудесное в нем – слова "возможно" и "может": главные слова в "деле Скрипалей".

Зато все те, кто сомневается в английских "полицейских выводах" или откровенно потешается над ними, слов "возможно", "наверное" и "скорее всего" не употребляют вовсе. Например, пользователь британского твиттера пишет так: "Они хотят, чтобы мы поверили, что два предполагаемых россиянина, обвиняемых в отравлении в Солсбери, отправились по магазинам, где их лица попали на записи камер видеонаблюдения, после того как они опрыскали "Новичком" ручку двери Скрипаля?".

По этому поводу в российском твиттере британским "расследователям" даже посочувствовали , так как эти "режиссеры точно не смотрели "Семнадцать мгновений весны". Штирлиц всегда работает один. Что за "шпионы", которые везде бок о бок ходят?". Сериал про Штирлица в Скотланд-Ярде наверняка не смотрели, но кое-какие стихи про русских шпионов точно знают наизусть: "Мы с Тамарой ходим парой, cанитары мы с Тамарой".

Не отстают от этих твитов и пользователи Facebook. В комментариях под постом Марии Захаровой на злободневную тему читаем: "У нас во Франции открыто ржут над потугами англичан. Какой-то позор. Получается, что служба досмотра аэропорта запросто пропускает в страну химическое оружие, но придирается к флакончикам с пеной для бритья. В отеле не убираются по 4 месяца! В одну и ту же чашку наливают и чай и кофе. Что за бардак в стране? В разведке ленивые лошары, которые даже правдоподобный фейк состряпать не могут".

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik