В Британии раскрыли тактику русских шпионов: мы с Тамарой ходим парой

После того, как полиция Великобритании представила фотокарточки "отравителей" Скрипалей в Солсбери и маргиналов в Эймсбери, международная аудитория британского "шпионского сериала" – антироссийского, конечно – сильно оживилась. Не счесть мемов на тему "Петров – Боширов" (кто забыл, это люди с фамилиями, официально объявленными вымышленными). Некоторым фотошопщикам поставил зачет сам глава МИД России.
Как пишет Financial Times, ряд экспертов всерьез полагает, что демонстративно наплевательское отношение к конспирации в поведении "отравителей" – это часть их циничного плана."Я знаю людей, которые говорят, что все это выглядит дилетантством, поскольку они не убили Скрипалей. Но, возможно, важнее всего было не убить Скрипалей, а показать, что Россия может безнаказанно нанести удар в сердце британских вооруженных сил", – вот такое вот британское "экспертное мнение". Самое чудесное в нем – слова "возможно" и "может": главные слова в "деле Скрипалей".
Зато все те, кто сомневается в английских "полицейских выводах" или откровенно потешается над ними, слов "возможно", "наверное" и "скорее всего" не употребляют вовсе. Например, пользователь британского твиттера пишет так: "Они хотят, чтобы мы поверили, что два предполагаемых россиянина, обвиняемых в отравлении в Солсбери, отправились по магазинам, где их лица попали на записи камер видеонаблюдения, после того как они опрыскали "Новичком" ручку двери Скрипаля?".
Не отстают от этих твитов и пользователи Facebook. В комментариях под постом Марии Захаровой на злободневную тему читаем: "У нас во Франции открыто ржут над потугами англичан. Какой-то позор. Получается, что служба досмотра аэропорта запросто пропускает в страну химическое оружие, но придирается к флакончикам с пеной для бритья. В отеле не убираются по 4 месяца! В одну и ту же чашку наливают и чай и кофе. Что за бардак в стране? В разведке ленивые лошары, которые даже правдоподобный фейк состряпать не могут".
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik