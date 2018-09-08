Референдум "три в одном": ради ЕС и НАТО Македония может и Северной стать

Какой вопрос, такой и ответ. А если вопрос такой, что одного ответа нет? Вот именно такую "закавыку" и подготовили для жителей Македонии на предстоящем референдуме.

Голосуй, а то проиграешь, вернее, перечеркнешь шансы на вступление в Евросоюз и НАТО. В Македонии началась подготовка к предстоящему 30 сентября референдуму о переименовании государства. По соглашению с Грецией новое название – Республика Северная Македония, чтоб никто не спутал с греческой областью Македония. Афины и Скопье по этому поводу спорили более четверти века и, наконец, нашли компромисс. Точнее, их к нему подвели Брюссель и Вашингтон, несмотря на массовые акции протеста как в Греции,

Новое имя открывает бывшей югославской республике путь в ЕС и НАТО. Собственно, об этом и референдум, хотя формально македонцы будут определять судьбу соглашения с соседями. Вопрос, который им предлагают, сформулирован так: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО принятием договора между Македонией и Грецией?". То есть даже те, кто против переименования страны, все равно будут "за", поскольку, соглашаясь на новое имя страны, они проголосуют за вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Объединив сразу три вопроса в одном, власти Македонии, по сути, предопределяют положительный исход голосования. И ничего, что это небезупречно с юридической точки зрения и напоминает не плебисцит, а попытку навязать одно решение в нагрузку к другому. Помимо этих уловок, на македонцев оказывается нешуточное информационное и психологическое давление. В кампании по "промыванию мозгов" активно участвуют представители Вашингтона и Брюсселя. Уж больно велико желание сделать из Македонии образцовую в их понимании балканскую страну, видимо, по образу и подобию Албании. Генсек НАТО на днях лично приехал в Скопье, чтобы в очередной раз напомнить македонцам: их ждут в альянсе, но все зависит от итогов референдума, так что нужно голосовать правильно.

Что примечательно, президент Македонии Георге Иванов категорически против переименования страны. Он уверен, что смена названия грозит уничтожением 27 лет истории Македонии как независимого государства и посеет раздор в стране. Такой сценарий представляется вполне реальным, учитывая, что в 2001 году страна уже была на грани распада, когда вооруженные албанские радикалы развязали боевые действия против правительственных сил. Сегодня четверть населения Македонии – албанцы, многие из них мечтают о "Великой Албании". Как бы история с переименованием не стала спусковым крючком для их амбиций.

Противники переименования призывают к бойкоту референдума. ЕС и НАТО агитируют "за", а македонцы решают, как совместить "да" и "нет", отвечая на вопрос "три в одном".

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik