Референдум "три в одном": ради ЕС и НАТО Македония может и Северной стать

Голосуй, а то проиграешь, вернее, перечеркнешь шансы на вступление в Евросоюз и НАТО. В Македонии началась подготовка к предстоящему 30 сентября референдуму о переименовании государства. По соглашению с Грецией новое название – Республика Северная Македония, чтоб никто не спутал с греческой областью Македония. Афины и Скопье по этому поводу спорили более четверти века и, наконец, нашли компромисс. Точнее, их к нему подвели Брюссель и Вашингтон, несмотря на массовые акции протеста как в Греции,проголосуют за вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс.
Объединив сразу три вопроса в одном, власти Македонии, по сути, предопределяют положительный исход голосования. И ничего, что это небезупречно с юридической точки зрения и напоминает не плебисцит, а попытку навязать одно решение в нагрузку к другому. Помимо этих уловок, на македонцев оказывается нешуточное информационное и психологическое давление. В кампании по "промыванию мозгов" активно участвуют представители Вашингтона и Брюсселя. Уж больно велико желание сделать из Македонии образцовую в их понимании балканскую страну, видимо, по образу и подобию Албании. Генсек НАТО на днях лично приехал в Скопье, чтобы в очередной раз напомнить македонцам: их ждут в альянсе, но все зависит от итогов референдума, так что нужно голосовать правильно.категорически против переименования страны. Он уверен, что смена названия грозит уничтожением 27 лет истории Македонии как независимого государства и посеет раздор в стране. Такой сценарий представляется вполне реальным, учитывая, что в 2001 году страна уже была на грани распада, когда вооруженные албанские радикалы развязали боевые действия против правительственных сил. Сегодня четверть населения Македонии – албанцы, многие из них мечтают о "Великой Албании". Как бы история с переименованием не стала спусковым крючком для их амбиций.
Противники переименования призывают к бойкоту референдума. ЕС и НАТО агитируют "за", а македонцы решают, как совместить "да" и "нет", отвечая на вопрос "три в одном".
Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik