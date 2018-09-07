Он от бабушки ушел. И от девушки ушел. Причем обе сказали ему: "ну и катись". Одно утешение: похоже, что сограждан его история занимает гораздо больше, чем судьба Скрипалей с Петровым и Бошировым в придачу.

"Наш Борька – бабник". Борис Джонсон как колобок британской политики Your browser does not support HTML5 audio

Борис Джонсон, должно быть, кусает локти. Его звездный час проходит без него. Это же он все придумал. Может, и не отравить Скрипалей, но свалить их на Россию. Когда даже в Скотланд-Ярде еще не знали, кого подобрали в Солсбери. А теперь получается, что как раз-таки в Скотланд-Ярде и знали все это время, чья это "работа". А Джонсону не сказали. Он продолжал твердить, что это Путин. Хотя, судя по скриншотам, все, кому надо, были в курсе, что это "агенты ГРУ". А Джонсону, выходит, не надо. Он-то узнал о Петрове с Бошировым вместе с Петровым и Бошировым.

Но расстроился даже не поэтому. Когда торжественно-разоблачительный пафос переполнял Терезу Мэй настолько, что, казалось, вот-вот вылезет из телевизионной картинки, "а ведь на ее месте должен быть я", где-то глубоко в душе подумал экс-глава Форин-офиса. Все, что ему остается. Подумать глубоко в душе. Поговорить-то не с кем. Его жена и по совместительству, как всем здесь известно, его верная и преданная политическая соратница, указала ему на дверь. Как сообщает таблоид The Sun, после 25 лет брака и четырех детей адвокат Марина Уилер все же решила, что с нее довольно.

Ведь "наш Борька – бабник". И говорят об этом все его друзья. И как из песни слов не выкинешь, так из его ребра – беса. Неисправимый. Даже скандальная отставка его не образумила. Что вы хотите, талантливый человек – талантлив во всем. А он и чтец, и жнец, и на дуде игрец, и охотник до дамских сердец. Но Марина от всех этих его достоинств устала. Точнее, только от одного. По информации СМИ, как-то в узком кругу даже назвала мужа "эгоистичным мерзавцем". Супруги разъехались и живут раздельно.

Так уже было в 2004-ом, когда не только дома проведали о романе Бориса с писательницей Петронеллой Уайат. Затем в 2010-ом. Тогда газеты смаковали интимные шашни лондонского мэра с арт-консультантом Хелен Макинтайр. Но на этот раз, если верить прессе, обратного пути для Джонсона нет. "Мама больше не вернется к нему. Исключено", – заявила их общая дочь Лара. Стало быть, это – его личный Brexit. Кстати, как говорят, именно жена убедила его в пику Терезе Мэй занять жесткую и непримиримую позицию по выходу из ЕС. Это, собственно, и стоило ему работы.

А семейный скандал может стоить ему перспективы. И не то чтобы тори осуждали лав-стори или все поголовно были "облико морале", но на то они и консерваторы, чтобы создавать хотя бы видимость приверженности традиционным ценностям. Его, конечно, не исключат из партии и не вынесут выговор за "аморалку". Но с планами на премьерство ему, пожалуй, придется повременить. Тем паче получается, что его, такого видного, дерзкого и неотразимого, второй раз выставляет женщина. Первой это сделала Мэй.

Борис – как колобок британской политики. Он от бабушки ушел. И от девушки ушел. Причем обе сказали ему: "ну и катись". Одно утешение: сограждан его история занимает гораздо больше, чем судьба Скрипалей с Петровым и Бошировым в придачу. Британцы понимают, что развод и там, и там. Но в случае с Джонсоном разводят хотя бы не их.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik