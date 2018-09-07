На Бразилию в последнее время так и сыплются бедствия. И даже трудно понять – стихийные или нет. Вот и с выборами – что-то странное.
Игра на вылет. Президентская гонка в Бразилии осталась без фаворитов
В Бразилии происходит что-то невероятное. Наиболее впечатлительные ее граждане могут решить, что страну кто-то сглазил. Впрочем, так, наверное, они подумали, когда их сборная в полуфинале домашнего чемпионата мира по футболу проиграла Германии с неприличным счетом 1:7. Теперь им впору говорить о проклятии. И не в том дело, что в России "пентакампионы" вылетели еще раньше. А в том, что даже это для них не самая большая беда.
Коррупция, упадок, безработица, кризис. Президент Мишел Темер за два года третий раз оказывается в центре крупного финансового скандала. Прежде ему удавалось выходить сухим из воды, но сейчас полиция готовит материалы для Верховного суда. Вдобавок ко всему в Рио практически дотла сгорел Национальный музей. 200 лет, 20 миллионов ценнейших экспонатов. Все в пепел. Есть теперь, чем посыпать голову. И найти бы им даже в этом зернышко оптимизма. И признать бы, что само провидение подталкивает их к необходимости начать историю с чистого листа. Так некому начинать-то. Настоящая музейная редкость здесь – это общенациональный лидер.
Месяц до выборов главы государства, а выбирать, по большому-то счету, не из кого. Хотя дюжина претендентов. Но один за другим выбывают фавориты. Экс-президент Лула да Силва, впрочем, несмотря на реальные 33 процента популярности, занимал "поул-позишн" лишь в мечтах своих сторонников из "Трудовой партии". "Узник совести" для них, он де-юре – ЗК по делу о коррупции. Здесь за это дело можно посадить любого, кто имел или имеет отношение к власти. Но 12 лет дали именно ему, чтобы он не имел даже мысли к этой власти вернуться. Соратники все равно назвали его своим кандидатом. Но Верховный суд окончательно лишил его шансов на участие.
Его прямой и, пожалуй, единственный конкурент, лидер правой Социал-либеральной партии, Жаир Болсонару со своим штабом на взлете еще не успел все шампанское выпить за "Нашу победу!", как крылья подрезали и ему. В прямом смысле: пырнули ножом на предвыборном митинге. Хотя в прошлом – десантник, офицер. Апологет сильной руки. От нее и претерпел. Ее обладатель, видимо, славу "бразильского Трампа" посчитал дурной и захотел сыграть на опережение. Он почти так и сказал, когда его взяли: испытываю, мол, к потерпевшему такую личную неприязнь, что даже кушать не могу.
Ранение сразу назвали поверхностным и неглубоким. Но в больнице передумали. Там порезы стали "тяжелыми". А СМИ со ссылкой на главврача предупредили, что избирательная кампания Болсонару под угрозой срыва. Дескать, семь-десять дней он проведет в палате, затем период восстановления, а через два месяца может потребоваться и повторная операция. Зато представляете, каким он будет выглядеть героем, если все-таки продолжит предвыборную игру.
Никаких намеков. Как говорится, лишь бы на здоровье. Но Неймар, например, на чемпионате мира в России показал, что иногда и фавориту свойственно отлежаться. Бразилии, правда, это все равно не помогло.
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