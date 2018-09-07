Сам себе режиссер. Американские санкции американцам не помеха

США, которые придумали антироссийские санкции и заставили присоединиться к запретам Европу, сами их не соблюдают, осознали в Германии. Осознать-то осознали, а дальше что?..

Я тебя придумал – я тебя и проигнорирую. Именно так США поступают с собственными же антироссийскими санкциями, уверены в Германии. Ситуацию, когда Вашингтон одной рукой давит на Европу, заставляя соблюдать ограничения, а другой рукой потихоньку проворачивает запрещенные европейцам сделки, описали немецкие СМИ.

Речь идет, в частности, о ракетных двигателях, которые производят в России, и без которых США не могут отправлять свои грузы на МКС. На агрессивную риторику большинства американских политиков можно закрыть глаза, когда дело касается жизненно важных технологий. Сейчас дать слабину в космосе, пропустить один шаг в развитии – значит просто потерять космос. Конкуренция там велика, на пятки наступает Китай, поэтому расслабляться нельзя ни на минуту.

Впрочем, Вашингтон забывает о своей неприязни к Москве и по менее значимым поводам. Как отмечает немецкий журналист Андре Баллин, США спокойно сотрудничают с концерном "Техмаш", что запрещено европейцам – и не просто сотрудничают, а вооружают российскими пистолетами своих полицейских.

Наверное, Европе должно быть очень обидно. Это будто кто-то говорит тебе: давай вместе прыгнем в бассейн на счет "три", и ты веришь и прыгаешь, а вынырнув, понимаешь, что мокнешь один. Так и США, которые заварили санкционную кашу и заставили своих партнеров ввязаться в это мероприятие, сами теперь смотрят на это с бортика. Американцы-то отказались только от того, что им самим не особо важно, а европейцев заставили разорвать стратегически важные связи. Что Вашингтону на руку, ведь это ослабляет сразу нескольких конкурентов и создает скандалы в регионе, разобщенностью которого Штаты вполне могут воспользоваться в своих интересах.

Интересно, вспомнят ли о своих интересах в Европе или дело ограничится только удивленными публикациями о том, как их обманули?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik