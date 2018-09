Ни дня без строчки. На Трампа СМИ спустили всех "крыс"

Михаил Шейнкман

Президент США еще не все известные ему синонимы к понятию "ложь" перечислил, оценивая скандальную книгу Боба Вудворда из The Washington Post. А уже приходится подбирать слова к анонимке в The New York Times. Где по сути все – то же самое.