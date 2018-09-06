Президент США еще не все известные ему синонимы к понятию "ложь" перечислил, оценивая скандальную книгу Боба Вудворда из The Washington Post. А уже приходится подбирать слова к анонимке в The New York Times. Где по сути все – то же самое.

Ни дня без строчки. На Трампа СМИ спустили всех "крыс" Your browser does not support HTML5 audio

Это похоже на спланированную совместную "спецоперацию". Хотя в мирное время они – конкурирующие организации: борьба за читателя, тиражи, рейтинги. Но на войне как на войне. А у них с Трампом война. Пусть информационная. Но для того они, The Washington Post и The New York Times, два года подряд и делят Пулитцеровскую премию за "правду" о Трампе, чтобы свистеть, как пули у виска, по принципу "ни дня без строчки". Строчат очередями. Он еще не все известные ему синонимы к понятию "ложь" перечислил, оценивая скандальную книгу Боба Вудворда из The Washington Post, а уже пришлось подбирать слова к анонимке в The New York Times.

Сразу нашел только одно. "Госизмена?". Вопросительный знак. Потом пришел в себя и в следующем твите усомнился в существовании этого "высокопоставленного инкогнито" в его администрации, перу которого якобы и принадлежит новый "слив". По жанру – крик души. Автор признается в принадлежности к негласной оппозиции в Белом доме. Они, дескать, всячески саботируют и тормозят все, как им кажется, сумасбродные и вредные инициативы шефа, к числу которых они относят и его попытки наладить отношения с Россией.

"Если трусливый аноним действительно существует, Times должна в целях национальной безопасности выдать правительству его имя немедленно", – потребовал лидер США через Twitter. Хотя мог бы сразу потребовать это и через суд. И Вудворда призвать туда же, коль его книга "Страх: Трамп в Белом доме" – это "всего лишь сборник сфабрикованных историй, рассказанных недовольными экс-сотрудниками, чтобы выставить президента в плохом свете", – как сказала пресс-секретарь Сара Сандерс.

Эта вещь выдержана в той же стилистике, что и последующая за ней статья, только с еще более оскорбительными для Трампа оборотами, приписанными конкретным действующим лицам. Главе аппарата Келли. Шефу Пентагону Мэттису. Те, правда, уже взяли не свои слова обратно. Но слова эти все равно пошли в тираж. И можно было бы сказать, что СМИ спустили на Трампа всех собак. Но не собак же, а "крыс". Вудворд – тех, что уже сбежали с корабля. Times – ту, что по-прежнему грызет его изнутри, продолжая тянуть ко дну.

Не факт, конечно, что это – реальный персонаж. Возможно, некий собирательный образ. Медиа ведь уже доказали, что в окружении главы государства есть такой образ. Мысли. Даже если его нет, Трамп с их подачи тоже думает, что есть. Не просто же так он, опять же по свидетельству источников, все чаще звонит друзьям вне администрации. Это потому, должен решить обыватель, что не доверяет своей команде. Так это или нет, но президента на глазах у публики превращают в изгоя в собственном доме.

Все просто. Народ Соединенных Штатов приучают к неизбежности импичмента. Потому и до выборов в конгресс, чтобы избиратели усвоили, что вероятность избавления от Трампа будет тем выше, чем больше окажется демократов на Капитолийском холме. А Трамп… А что Трамп? Президент США – это такой же символ государства, что и флаг. Стало быть, те, для кого с его приходом начался траур, думают, что имеют полное право его опустить.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik