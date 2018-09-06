Президент США еще не все известные ему синонимы к понятию "ложь" перечислил, оценивая скандальную книгу Боба Вудворда из The Washington Post. А уже приходится подбирать слова к анонимке в The New York Times. Где по сути все – то же самое.
Ни дня без строчки. На Трампа СМИ спустили всех "крыс"
Это похоже на спланированную совместную "спецоперацию". Хотя в мирное время они – конкурирующие организации: борьба за читателя, тиражи, рейтинги. Но на войне как на войне. А у них с Трампом война. Пусть информационная. Но для того они, The Washington Post и The New York Times, два года подряд и делят Пулитцеровскую премию за "правду" о Трампе, чтобы свистеть, как пули у виска, по принципу "ни дня без строчки". Строчат очередями. Он еще не все известные ему синонимы к понятию "ложь" перечислил, оценивая скандальную книгу Боба Вудворда из The Washington Post, а уже пришлось подбирать слова к анонимке в The New York Times.
Сразу нашел только одно. "Госизмена?". Вопросительный знак. Потом пришел в себя и в следующем твите усомнился в существовании этого "высокопоставленного инкогнито" в его администрации, перу которого якобы и принадлежит новый "слив". По жанру – крик души. Автор признается в принадлежности к негласной оппозиции в Белом доме. Они, дескать, всячески саботируют и тормозят все, как им кажется, сумасбродные и вредные инициативы шефа, к числу которых они относят и его попытки наладить отношения с Россией.
"Если трусливый аноним действительно существует, Times должна в целях национальной безопасности выдать правительству его имя немедленно", – потребовал лидер США через Twitter. Хотя мог бы сразу потребовать это и через суд. И Вудворда призвать туда же, коль его книга "Страх: Трамп в Белом доме" – это "всего лишь сборник сфабрикованных историй, рассказанных недовольными экс-сотрудниками, чтобы выставить президента в плохом свете", – как сказала пресс-секретарь Сара Сандерс.
Эта вещь выдержана в той же стилистике, что и последующая за ней статья, только с еще более оскорбительными для Трампа оборотами, приписанными конкретным действующим лицам. Главе аппарата Келли. Шефу Пентагону Мэттису. Те, правда, уже взяли не свои слова обратно. Но слова эти все равно пошли в тираж. И можно было бы сказать, что СМИ спустили на Трампа всех собак. Но не собак же, а "крыс". Вудворд – тех, что уже сбежали с корабля. Times – ту, что по-прежнему грызет его изнутри, продолжая тянуть ко дну.
Не факт, конечно, что это – реальный персонаж. Возможно, некий собирательный образ. Медиа ведь уже доказали, что в окружении главы государства есть такой образ. Мысли. Даже если его нет, Трамп с их подачи тоже думает, что есть. Не просто же так он, опять же по свидетельству источников, все чаще звонит друзьям вне администрации. Это потому, должен решить обыватель, что не доверяет своей команде. Так это или нет, но президента на глазах у публики превращают в изгоя в собственном доме.
Все просто. Народ Соединенных Штатов приучают к неизбежности импичмента. Потому и до выборов в конгресс, чтобы избиратели усвоили, что вероятность избавления от Трампа будет тем выше, чем больше окажется демократов на Капитолийском холме. А Трамп… А что Трамп? Президент США – это такой же символ государства, что и флаг. Стало быть, те, для кого с его приходом начался траур, думают, что имеют полное право его опустить.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.