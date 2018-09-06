Тайные курортники. Что украинские политики делают в Крыму

"Я даже не удивлюсь, если Ваш муж тайно посещает любовницу", – говорила героиня одного прекрасного советского фильма. Времена изменились и утаивать иной раз приходится уже совсем другие похождения.
Но и не ездить не могут – у многих в Крыму недвижимость. Да и места там красивые, и воздух чистый.
Открыто рассказать о таких своих предпочтениях пока решаются немногие. Каминг-аут недавно совершил Евгений Балицкий – депутат от "Оппозиционного блока". Его потенциальный электорат – это те, кто недоволен нынешней властью, поэтому политик может себе позволить отклониться от основной линии.
Отдыхая в Крыму, он общался с местными жителями, у которых выяснял, почему они проголосовали за Россию и не хотят ли обратно. Говорит, люди в ответ крутили пальцем у виска и не могли даже допустить мысль о возвращении туда, где почитают Бандеру и убивают собственных граждан.была под угрозой.
Впрочем, прозреть лучше поздно, чем никогда. Пусть хоть сейчас украинские политики осознают, что никто насильно Крым в Россию не тянул – он сам и с радостью вернулся домой.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik