Тайные курортники. Что украинские политики делают в Крыму

Все тайное всегда становится явным. Украинский президент не смог однажды отдохнуть неузнанным на Мальдивах. Другим политикам не удается скрыть свои поездки в российский Крым.

"Я даже не удивлюсь, если Ваш муж тайно посещает любовницу", – говорила героиня одного прекрасного советского фильма. Времена изменились и утаивать иной раз приходится уже совсем другие похождения.

Украинские политики, например, не в силах признаться в том, что ездят в Крым. Поэтому посещают его тайно. Для того они сначала летят в Москву, а оттуда – на полуостров, чтобы не проходить через пункты пропуска. Однако в таком случае они рискуют попасть в базу скандально известного сайта "Миротворец", навлечь на себя гнев националистов и, видимо, лишиться политического будущего. Поэтому приходится скрываться.

Но и не ездить не могут – у многих в Крыму недвижимость. Да и места там красивые, и воздух чистый.

Открыто рассказать о таких своих предпочтениях пока решаются немногие. Каминг-аут недавно совершил Евгений Балицкий – депутат от "Оппозиционного блока". Его потенциальный электорат – это те, кто недоволен нынешней властью, поэтому политик может себе позволить отклониться от основной линии.

Отдыхая в Крыму, он общался с местными жителями, у которых выяснял, почему они проголосовали за Россию и не хотят ли обратно. Говорит, люди в ответ крутили пальцем у виска и не могли даже допустить мысль о возвращении туда, где почитают Бандеру и убивают собственных граждан.

А ведь могли украинские политики поговорить с жителями Крыма вовремя, попытаться их услышать – но не захотели. Крым за почти четверть века под руководством Киева так и не смог почувствовать себя на Украине как дома. Идентичность крымчан, которые все это время ощущали себя чужими для материковой части страны, постоянно была под угрозой

Впрочем, прозреть лучше поздно, чем никогда. Пусть хоть сейчас украинские политики осознают, что никто насильно Крым в Россию не тянул – он сам и с радостью вернулся домой.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik