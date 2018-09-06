Спорт и политика. Новая форма украинских футболистов вызвала скандал

На спинах украинских футболистов теперь красуется лозунг "Слава Украине". В России и ряде других стран он трактуется однозначно как бандеровское приветствие. Возникает вопрос: как Украине удалось уговорить УЕФА?

"Стильно, модно, патриотично". Так в Киеве прокомментировали лозунг "Слава Украине", который теперь красуется на спинах украинских футболистов. Министр спорта страны призвал сборные по всем спортивным дисциплинам разместить его на своей форме.

Вообще, надо уметь такое рядовое событие как презентация футбольной формы превратить в политическую провокацию. То, что это провокация, причем хорошо спланированная, нет никаких сомнений. Ведь в тот же день, как стало известно о появлении на форме сборной по футболу лозунга "Слава Украине", в Верховную раду был внесен президентский законопроект об изменении устава вооруженных сил страны. "Слава Украине" станет официальным приветствием в украинской армии и заменит нейтральное "Здравствуйте, товарищи!".

Вот только для россиян, белорусов, поляков, словаков, других народов лозунг "Слава Украине" имеет конкретный исторический и политический контекст. Это приветствие, которые использовали бойцы запрещенной в России Организации украинских националистов* (ОУН*) и Украинской повстанческой армии* (УПА*). Об их зверствах в годы Второй мировой помнят до сих пор.

Но в УЕФА, видимо, не только не знают историю, но и не в курсе того, что этот лозунг уже становился причиной политического скандала во время Чемпионата мира по футболу в России. Тогда отличились хорватский футболист Домагой Вида и его приятель из тренерского штаба сборной Огнен Вукоевич. Оба весьма своеобразно отпраздновали победу над сборной России в четвертьфинале турнира. Видеоролик, в котором они скандируют бандеровское приветствие, возмутил болельщиков. ФИФА начало дисциплинарное расследование. Вукоевича оштрафовали и временно отстранили от работы. Вида был вынужден извиняться. Извинялись за него и хорватские болельщики. Но до окончания первенства появление Виды на поле сопровождалось свистом трибун.

Возникает еще один вопрос: как Украине удалось уговорить УЕФА, которая одобрила дизайн новой формы, и получить разрешение нанести этот лозунг. Ведь это противоречит правилам самой ассоциации. В них четко указывается, что на экипировке можно обозначать только название и герб страны, фамилию игрока, его номер, логотипы производителя и спонсора. Более того, по международным правилам запрещено использовать какие-то политические, религиозные или персональные слоганы или изображения. Это-то футбольные чиновники должны знать.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik