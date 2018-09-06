Спорт и политика. Новая форма украинских футболистов вызвала скандал

"Стильно, модно, патриотично". Так в Киеве прокомментировали лозунг "Слава Украине", который теперь красуется на спинах украинских футболистов. Министр спорта страны призвал сборные по всем спортивным дисциплинам разместить его на своей форме.
Вот только для россиян, белорусов, поляков, словаков, других народов лозунг "Слава Украине" имеет конкретный исторический и политический контекст. Это приветствие, которые использовали бойцы запрещенной в России Организации украинских националистов* (ОУН*) и Украинской повстанческой армии* (УПА*). Об их зверствах в годы Второй мировой помнят до сих пор.
Но в УЕФА, видимо, не только не знают историю, но и не в курсе того, что этот лозунг уже становился причиной политического скандала во время Чемпионата мира по футболу в России. Тогда отличились хорватский футболист Домагой Вида и его приятель из тренерского штаба сборной Огнен Вукоевич. Оба весьма своеобразно отпраздновали победу над сборной России в четвертьфинале турнира. Видеоролик, в котором они скандируют бандеровское приветствие, возмутил болельщиков. ФИФА начало дисциплинарное расследование. Вукоевича оштрафовали и временно отстранили от работы. Вида был вынужден извиняться. Извинялись за него и хорватские болельщики. Но до окончания первенства появление Виды на поле сопровождалось свистом трибун.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik