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Лондон определился: виновной за отравление Скрипалей назначена Москва

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© REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан БошировПодозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© REUTERS / Metroplitan Police
Шаткое и потрепанное здание мировой безопасности уже обложено штабелями сухого сена. Бензин заготовлен. А на стенах здания заботливо прикреплены фотографии двух так называемых сотрудников российской военной разведки, якобы посетивших Солсбери.

Итак, "свершилось". Лондон предъявил миру фотографии людей, якобы причастных к отравлению отца и дочери Скрипалей в Солсбери. Глава правительства Тереза Мэй, разумеется, назвала их сотрудниками российской военной разведки. А кем же еще они могут быть? Та самая коварная и жестокая, карающая предателей длань Москвы. Названы даже имена "злодеев". Впрочем, скорее всего, они ненастоящие. Да это и не столь важно. Просто Великобритании молчать и дальше, не выдавая на гора "фактуру", было нельзя. Это становилось совсем уж неприличным. Планку-то в Лондоне задали слишком высокую: обвинение России в использовании химоружия на территории другого государства. Да какого: одного из лучших в западном мире! Можно сказать – его витрины, наравне с Соединенными Штатами. Такой "проступок" прощать никак нельзя. 

Кто эти люди, зафиксированные камерой видеонаблюдения и объявленные преступниками, с достоверностью сказать нельзя. Да мало ли кто. Главное, что предъявлены "доказательства". Хотя, в общем-то, и они особо были не нужны. Просто Лондон решил соблюдать какие-никакие приличия. А для убедительности подверстал к отравлению в Солсбери еще и отравление в Эймсбери. С использованием, разумеется, того же самого вещества. 

По сути же, обвинительный приговор России был вынесен гораздо раньше. Вашингтон на основе "дела Скрипалей", в котором до сих пор вопросов гораздо больше, чем ответов, ввел новый пакет санкций. И грозит еще одним, более суровым. Лондон также предпринял антироссийские шаги за несколько месяцев до публикации этих самых фотографии. Фактически сразу после отравления экс-сотрудника ГРУ и его дочери. Или имитации отравления, якобы заказанного Москвой. Лондон тогда действовал на основании того самого столь любимого британскими политиками выражения "хайли лайкли", мгновенно ставшего мемом в силу своей абсурдности, когда речь идет о большой геополитике. 

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Стратегическая цель той части американского и британского истеблишмента, которая спит и видит Россию в качестве государства-изгоя, в последнюю очередь была связана с необходимостью найти повод для введения новых ограничительных мер. Санкции вводили и до этого под любым предлогом. Тут расчет на гораздо более серьезные последствия: создать в общественном сознании и глобальном медийном пространстве из России образ страны-спонсора терроризма, не брезгующей самыми грязными методами расправы с врагами, включая использование химического оружия. А далее, вероятно – ее выведение из Совета Безопасности ООН и иных международных структур и организаций. Программа максимум – международная изоляция. 

Не случайно параллельно с "делом Скрипалей" в адрес Москвы периодически звучат обвинения в покровительстве сирийскому правительству, якобы расплавляющемуся с мирными жителями с помощью все того же химоружия. В эту концепцию укладывается и возможная новая провокация в Сирии, в провинции Идлиб, о которой предупреждало российское Минобороны. "Белые каски" из этой страны были эвакуированы, но там и сейчас найдутся охотники взять на себя роль провокаторов, способных пожертвовать чьими-то жизнями, чтобы обвинить Дамаск и затем Москву в страшных преступлениях против человечности. Американские военные уже готовы нанести "удар возмездия" по Асаду и его силам. А политики только и ждут команды "фас", после которой с новой силой накинуться на Москву. О последствиях они, похоже, почти не задумываются.

Наверное, такие планы в их совокупности выглядят безумно и безответственно. Но только не для тех, кто активнейшим образом продвигает свои идеи в жизнь. Мы уже неоднократно становились свидетелями того, что для вынесения Западом обвинительного приговора в отношении той или иной страны не нужно никаких доказательств. Достаточно лишь консолидированного политического решения элит. Такая конфигурация международных отношений выглядит по-настоящему взрывоопасной. Шаткое и потрепанное здание мировой безопасности обложено штабелями сухого сена. А на его стенах заботливо прикреплены фотографии двух так называемых сотрудников российской военной разведки.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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