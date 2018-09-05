Администрация большая, а поговорить не с кем. Чревато. Ведь даже сам президент США не знает, кого уволит следующим. А у них приказ об отставке – это предисловие к новому бестселлеру о нравах при его дворе. Вот как раз и новая книжка подоспела. И совсем некстати.
"Повесить" на Рэе. Трамп, наконец, увидел в главе ФБР второго Коми
На рее можно повесить, а можно на Рэе поставить. Крест. Если верить каналу NBC, Трамп очень хочет сделать хотя бы это. Хотя бы в мечтах. Потому что вряд ли он отважится лишь через год после назначения отправить в отставку еще одного директора ФБР. Тем более за пару месяцев до выборов в конгресс. Все, что он в состоянии себе позволить, как опять же сообщили американцам по телевизору, это в узком кругу вешать на Кристофера Рэя всех собак за "злонамеренные попытки" подорвать его власть.
А так как круг этот узкий, но дырявый, все знают, что "специалист с безупречной репутацией", как называл его сам Трамп, ожидания самого Трампа и не оправдал. В отличие от своей фамилии. Любое обращение к нему хозяина Белого дома превращалось в "висяк". В остальном дверям его кабинета гораздо больше подошла бы табличка с ФИО его предшественника. Он тоже, как передали по NBC слова президента, не защищает его интересы в деле о "российском вмешательстве" и не возобновляет расследование против Хиллари Клинтон за все ту же ее личную почту в служебных целях.
Хотя The New York Times, например, сразу после того, как Рэй еще в качестве претендента презентовал себя cенату, окрестила его "вторым Коми". "Я думаю, что отношения между директором ФБР и президентом должны быть профессиональными, а не дружескими. И, конечно, недопустимы обсуждения тет-а-тет того, как проводить расследования или дела", – сказал он тогда. Можно было решить, что ради красного словца. Трамп, вероятно, так и подумал. И даже в тот момент не пожалел, что выбрал именно его, а не своего в доску Рудольфа Джулиани. Уж очень ему нужен был на этом месте именно такой беспристрастный служака, чтобы обратить его в свою веру.
А вера в собственный дар убеждения оказалась настолько сильна, что Трамп не придал значения тому, что Рэй уже был однажды вторым после Коми. С 2003-го по 2005-й помощником министра юстиции по уголовным делам он, как вспоминают, очень хорошо ладил со своим непосредственным начальником – на тот момент заместителем Генпрокурора – Джеймсом Коми. В общем, как рассказали NBC его источники, Трамп сейчас пребывает "в худшем настроении" за весь срок своего президентства и часто звонит друзьям вне администрации, чтобы "выпустить пар".
Вряд ли только из-за Рэя. Глава Минюста Сешнс тоже забыл, кому он должностью обязан. Выборы в конгресс не сулят ничего хорошего. Тут еще этот старый писака Вудворд из The Washington Post с очередным пасквилем в формате книги "Страх: Трамп в Белом доме". А там и про то, что глава аппарата Келли называет его идиотом. И про то, что он в бешенстве хотел убить Асада, а шеф Пентагона Мэттис имел его истерику в виду. И про то, что тот же Мэттис сравнил IQ президента с интеллектом пятиклассника. И все это со ссылкой на бывших, читай обиженных Трампом сотрудников.
Вот и звонит он друзьям, потому что администрация большая, а поговорить-то не с кем. Чревато. Ведь даже он сам не знает, кого уволит следующим. А у них приказ об отставке – это предисловие к новому бестселлеру о нравах при его дворе. Потому что плох тот экс-чиновник, что не мечтает слить Трампа. Хотя бы какому-нибудь Вудворду. А тут такие люди. Келли, Мэттис, Рэй. Правда, это еще вопрос, кто из них уйдет первым. В смысле, кто-то из них или все-таки Трамп?
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