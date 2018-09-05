Адмирала Нельсона у англичан уже нет. У французов, впрочем, с полководцами тоже не все в ажуре, если заклятым соседям боевыми кораблями грозит глава Минсельхоза. Но, похоже, и этого хватает.
"Золотой" гребешок. Франция пригрозила Британии военным флотом
После этой реплики, даже если это просто бравада отдельного французского чиновника, Наполеон может вернуться в исходное положение. А то он в гробу перевернулся, когда нынешний хозяин Елисейского дворца обменивался поцелуями с британской премьершей. А поскольку у них это регулярно, то и Бонапарту вечный покой только снился. Но сейчас он вправе решить, что все возвращается в то благословенное время, когда он, молодой, полный планов и сил, готовился примерно проучить эту зарвавшуюся империю, для чего и формировал на Ла-Манше свою "английскую армию".
Судя по категоричности министра сельского хозяйства Пятой республики Стефана Травера, здесь опять что-то намечается. Он пообещал бросить на британцев военный флот, если те не умерят свои аппетиты. А ведь адмирала Нельсона у них уже нет. У французов, впрочем, с полководцами тоже не все в ажуре, если заклятым соседям боевыми кораблями грозит даже не глава Минобороны. Хотя, казалось бы, где поле, а где море. Спор-то возник из-за гребешков морских, а не петушиных.
Впрочем, бой у них, скорее, петушиный, чем морской. Наскоки в ограниченном пространстве. Так называемый, "гребешковый конфликт" разгорелся лет 15 назад. Французские рыбаки тогда впервые возмутились тем, что британцы в отличие от них могут добывать деликатес, между прочим, у берегов французской же Нормандии не с октября по май, а круглый год. С тех пор столкновения – это обычное дело. Но последнее крупное было году в 2013-ом. Потом вроде бы угомонились. И вот опять.
В конце августа французские промысловики на 40 небольших катерах атаковали пять британских сейнеров. Едва не закончилось абордажем. Рыбак рыбака видит издалека, а если в упор, то ненавидит. То, что гребешки могут приносить организму не только пользу, но и вред, гости сообразили быстро – ретировалась. Но противника легкая победа лишь раззадорила. "Еще раз – и наши ВМС применят силу!", – припугнул восклицательным знаком сельский министр. А почему бы ему и не взять быка за рога, а британца за гребешок.
Лондон с Парижем, правда, все еще как бы союзники. Но на вылов этого моллюска общие правила ЕС не распространяются. Регулирование – на совести двусторонних отношений. А отношений-то нет. Потому что дружба дружбой, а гребешок врозь. Он же золотой. А тут такой повод дать понять британцам, что после Brexit'а пощады и вовсе не будет. Лучше сдаться сейчас. Увесистая переговорная позиция. Травер как раз собрался через Ла-Манш, чтобы на том берегу сыграть в морской бой пока в настольном формате. И француз уже ранил.
А экс-начальник штаба Королевских ВМС Алан Вест добил. Он усомнился в способности британского флота защитить территориальные воды. А после выхода из ЕС, по его словам, ситуация и вовсе станет "катастрофической". Иначе говоря, "недалеко то время, когда английское правительство уже не сможет играть большую роль на континенте. Англия переживает кризис, и ее торговля терпит ущерб". Наполеон может спать спокойно. Это же его слова. И пусть теперь в гробу перевернется адмирал Нельсон.
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