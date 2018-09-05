Несоразмерные претензии. Киев замахнулся на все Азовское море

У украинских моряков нет претензий к российским пограничникам, которые действуют по правилам. А у Киева – есть. Причем, судя по всему, на все Азовское море.

Санкций много не бывает, уверен Петр Порошенко, который анонсировал подготовку очередных международных ограничительных мер в отношении России. На сей раз – за задержку украинских судов российскими пограничниками в Азовском море. К процессу украинский президент даже хочет подключить ООН.

То, что такие задержки и проверки происходят, никто не отрицает. Право их производить у российских пограничников есть. Действуют они строго в рамках правил. Все вежливо и корректно. У капитанов и судовладельцев претензий нет

Что констатируют и чиновники в украинском МИДе. Зато претензии есть у кого-то повыше. Причем, судя по всему, претензии на все Азовское море. Ну, или что-то около того. По крайней мере, постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил в развитие идей Петра Порошенко, что намерен поднять вопрос о российском присутствии в Азовском море аж на заседании Международного трибунала по морскому праву.

Заявление весьма смелое, учитывая, что еще в 2003 году президенты России и Украины подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря, в котором четко говорится, что это море внутреннего пользования двух государств. И разрывать этот договор Киев не намерен, если верить заявлениям украинского МИДа.

Зато намерен обращаться за помощью к "старшим товарищам". Кое-кто из украинских чиновников даже предлагает попросить Совбез ООН предоставить морской конвой или применять силы НАТО для сопровождения судов незалежной. А один вице-адмирал вообще заявил, что Азовское море можно заминировать – и тогда точно никаких проблем не будет.

На самом деле все гораздо сложнее и в то же время проще – нужно просто Украине договоры соблюдать и пиратством не заниматься, вот тогда проблемы в Азовском море если не исчезнут совсем, то их точно станет меньше.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik