Запрет – верный спутник свободы слова по-европейски

Во Франции недовольны российскими СМИ, которые стали очень уж популярны. Бороться с RT и Sputnik предлагают проверенными административными методами – держать и не пущать.

На войне как на войне. На информационной войне, которую затеял Запад, особо не стреляют, но с противниками тоже не церемонятся.

Когда RT и Sputnik стали представлять серьезную конкуренцию американским и европейским СМИ, цивилизованный Запад решил сделать исключение в своих правилах свободы слова и демократии – и попробовать задавить соперников во что бы то ни стало.

Во Франции подошли к вопросу весьма серьезно, и вопросы информационной войны целый год пытались решить в министерствах обороны и иностранных дел.

Эксперты ездили по разным странам, встречались с представителями международных организаций и опубликовали объемный доклад, в котором пришли к предварительному выводу: нужно отказывать журналистам RT и Sputnik в аккредитации и перестать их приглашать на мероприятия. Эти рекомендации они объяснили тем, что названные СМИ – якобы "органы пропаганды", которые "манипулируют информацией" и "изобретают факты". Отказ в аккредитации, по их мнению, вероятно, поможет нашим коллегам черпать откуда-то реальную информацию.

Такое поведение – на пустом месте и без доказательств обвинить российские СМИ в распространении ложной информации – и есть распространение фейков. Так публикацию доклада оценила главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян, которая назвала документ "смешным и забавным". Эта позиция, по ее мнению, лицемерна с самого начала: "дескать, мы ничего, мы министерство обороны, мы в дела журналистов не ввязываемся, СМИ свободны. Но мы вам говорим – вы их никуда не аккредитовывайте и никуда не допускайте. А вы там дальше уже сами, ведь мы вами не командуем".

Впрочем, и без новых рекомендаций французских ведомств путь к фактам для российских журналистов в этой стране уже максимально затруднен. В прошлом году корреспондентов RT и Sputnik France не пустили в штаб Эммануэля Макрона в день второго тура президентских выборов. Потом журналистов не пускали на брифинг президента и другие мероприятия в Елисейском дворце. Так что рекомендации оказались не сигналом к действию, а констатацией уже существующего положения дел.

Однако, как бы французские власти не пытались очернить нас и наших коллег, их собственным СМИ это вряд ли поможет. Это понимают и некоторые французские журналисты. Например, Фредерик Таддеи начинает работу на RT France, потому что, по его словам, только этот телеканал дал ему возможность делать культурную передачу с настоящими дебатами на разнообразные темы.

Если бы он работал на французском телевидении и делал передачу, допустим, о Владимире Путине, у него не было бы возможности пригласить тех гостей, которые поддерживали бы российского президента. На RT, как он сам сказал, он волен делать, что хочет. И пока есть такая возможность, ему все равно, кто за это платит.

Французский журнал, который напечатал это интервью, продемонстрировал чудеса журналисткой работы – на его обложке появилась фраза "Мне плевать, что мне платит Путин", что, мягко говоря, не совсем точно отражает главную мысль Таддеи.

Наверное, такого уровня журналистики и работы с фактами ждут от нас на Западе. Там могут запретить хоть все иностранные СМИ и заставить граждан смотреть только собственные телеканалы и слушать только собственные радиостанции. Но европейские СМИ не станут от этого лучше и популярнее. А монополия на информационном поле может даже сделать их хуже – аудиторию отвоевывать не у кого, значит, можно и не стараться. Впрочем, кого волнуют честность, справедливость и плюрализм в пылу информационной войны? Уж точно не экспертов французских государственных ведомств.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik