Вконец разморило мозги: за что спикер Рады хвалит Гитлера

Новое приветствие в украинской армии рискует стать не последним: нетрудно представить, как оно трансформируется, если незалежная примет к сведению хвалебные слова спикера Верховной рады в адрес Гитлера.

Андрей Парубий заговорил о демократии – упс! Здесь уместна реплика: "Да что ты понимаешь в колбасных обрезках". Особенно если иметь в виду политическую биографию Парубия с его майданными "подвигами", включая "манипуляции" со снайперским оружием и личное сопровождение самих снайперов на Майдане.

Но сегодня он – третье лицо в незалежной и имеет право вещать с общенациональной трибуны. Как поется в одной песенке, "черт знает, что творится, Саня, вызывай полицию". Так вот этому, с позволения сказать, "трибуну" привиделся идеал демократии. В образе Адольфа Гитлера. "Самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах", – брякнул в украинском телеэфире спикер Верховной рады. А чтобы ему поверили, будто так оно и есть, сослался на то, что изучал прямую демократию на "научном уровне". Это он про истфак Львовского университета? Ну тогда поздравляем Львовский университет с "научным" уровнем подготовки выпускников, раз без вклада Гитлера в развитие демократии эту самую демократию представить никак нельзя!

Парубий, кстати, говорит мало нового. Пусть и помотало его по эшелонам власти, а он все такой же "идейно твердый". Как мореный дуб. Потому что и сегодня спикер Рады, конечно, подпишется под своими словами четырехлетней давности – про то, что не видит кардинального различия в работе на Майдане, в СНБО и Верховной раде: "Те же задачи стоят перед государством. Враг тот же". И враг этот – вовсе не фашизм, как мы догадываемся. Не может человек сам себя назвать врагом, когда фактически отрекомендовался законченным фашистом.

Что печально, сморило мозги не только Парубию – украинским националистам и националисткам разной степени "государственной нагрузки", похоже, надоело любить только Бандеру, им хочется сменить партнера в их извращенных фантазиях, они желают чего-нибудь побрутальнее. Они теперь Гитлера будут обожать. В Германии, было дело, дообожались так, что массово кровью умылись. Но этого, видимо, сейчас в украинских университетах не преподают…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik