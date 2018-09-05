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Вконец разморило мозги: за что спикер Рады хвалит Гитлера

(обновлено: 12:27 05.09.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Андрей ПарубийПредседатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Новое приветствие в украинской армии рискует стать не последним: нетрудно представить, как оно трансформируется, если незалежная примет к сведению хвалебные слова спикера Верховной рады в адрес Гитлера.

Андрей Парубий заговорил о демократии – упс! Здесь уместна реплика: "Да что ты понимаешь в колбасных обрезках". Особенно если иметь в виду политическую биографию Парубия с его майданными "подвигами", включая "манипуляции" со снайперским оружием и личное сопровождение самих снайперов на Майдане. 

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, одетый в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины в День вышиванки. 17 мая 2018
© РИА Новости
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Политолог: адекватность властей Украины вновь поставлена под сомнение
Но сегодня он – третье лицо в незалежной и имеет право вещать с общенациональной трибуны. Как поется в одной песенке, "черт знает, что творится, Саня, вызывай полицию". Так вот этому, с позволения сказать, "трибуну" привиделся идеал демократии. В образе Адольфа Гитлера. "Самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах", – брякнул в украинском телеэфире спикер Верховной рады. А чтобы ему поверили, будто так оно и есть, сослался на то, что изучал прямую демократию на "научном уровне". Это он про истфак Львовского университета? Ну тогда поздравляем Львовский университет с "научным" уровнем подготовки выпускников, раз без вклада Гитлера в развитие демократии эту самую демократию представить никак нельзя! 

Парубий, кстати, говорит мало нового. Пусть и помотало его по эшелонам власти, а он все такой же "идейно твердый". Как мореный дуб. Потому что и сегодня спикер Рады, конечно, подпишется под своими словами четырехлетней давности – про то, что не видит кардинального различия в работе на Майдане, в СНБО и Верховной раде: "Те же задачи стоят перед государством. Враг тот же". И враг этот – вовсе не фашизм, как мы догадываемся. Не может человек сам себя назвать врагом, когда фактически отрекомендовался законченным фашистом. 

Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: украинским националистам не за кого "зацепиться", кроме Гитлера
Что печально, сморило мозги не только Парубию – украинским националистам и националисткам разной степени "государственной нагрузки", похоже, надоело любить только Бандеру, им хочется сменить партнера в их извращенных фантазиях, они желают чего-нибудь побрутальнее. Они теперь Гитлера будут обожать. В Германии, было дело, дообожались так, что массово кровью умылись. Но этого, видимо, сейчас в украинских университетах не преподают… 

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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