Французские школьники, прослушав лекцию Макрона о том, как хорошо быть президентом, вполне могли решить, что это – просто праздник какой-то. Зато СМИ поймали лектора на слове.
Президент – это не профессия. Макрон нашел себе благодарную аудиторию
Нет, он – не Ленин. Пусть тот и говорил про кухарку, способную управлять государством, но при этом завещал учиться, учиться и учиться. А если понимать Макрона так, как могли понять его шестиклассники коллежа в Лавале, то это совсем не обязательно. "Я не уверен, что президент – это профессия. Какие-то навыки, конечно, необходимы, но нельзя точно сказать, что это профессия", – дважды повторил он для закрепления материала, чтобы 12-летние ученики не подумали, что в первый раз они ослышались.
Хотя если он переживал, что его и здесь не все поймут правильно, то совершенно напрасно. Это была, пожалуй, его самая благодарная аудитория. После таких его откровений многие решили, кем быть. Если это даже особых знаний не требует. Он, правда, признал, что возглавлять страну непросто. Бывают, сказал, сложные дни. Но бывают и легкие. А бывает, что власть и вовсе кажется ему привилегией. Обошелся без примеров. Это же дети. Зачем им знать, как он, пользуясь служебным положением, почти два месяца прикрывал "мон шер ами" Александра Беналля. Тем паче, что все равно пришлось уволить за рукоприкладство во время первомайского разгона.
Это, видимо, и были для Эммануэля те самые дни. В смысле трудные. Которые, впрочем, он уже пережил. Иначе говоря, школьники, прослушав лекцию о том, как хорошо быть президентом, вполне могли решить, что если это не профессия, то это – просто праздник какой-то. Зато СМИ поймали Макрона на слове. Профессионализм. Судя по опросам, взрослые граждане именно это качество считают одним из главных в характеристике настоящего национального лидера. Так думали и те, кто в прошлогоднем мае выбрал для Франции именно этого. Но он, получается, их провел. Как детей.
Хотя детей в Лавале он как раз не обманул. Поскольку, несмотря на амбиции и наполеоновские замашки, он действительно специально не готовился к управлению государственной машиной. Вот и рулит ею, как блондинка, которой "права купили, а ездить не купили". Рейтинг 31 процент. Даже у самого худшего в их истории Олланда к этому моменту было 33. Кстати, как напомнила Le Figaro, и Олланд, а до него и Саркози тоже признавались, что быть президентом "нелегко". Обоих облегчили уже после первого срока.
У Макрона, конечно, еще есть время подучиться на чужих ошибках. Все-таки человек неглупый. И по-своему даже хороший. Но ведь и хороший человек – это не профессия. А профессия, как сказал Эммануэль шестиклашкам, это, например, профессор. Пройдет пару лет, и он, начиная новый учебный год, откроет повзрослевшим школьникам уже всю правду. Чтобы стать таким, как он, учиться все-таки надо. Французскому языку и литературе. И чтобы преподаватель непременно была старше лет на 20-25. Лучше, чтобы это была женщина. Хотя во Франции Макрона пол для брака – это не принципиально.
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