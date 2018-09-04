То, что интеграция в НАТО и ЕС – это порожняк, македонцы, если их еще можно будет так величать, узнают позже. А референдум – это, видимо, их последняя стрельба по-македонски. Чтобы попасть и туда и сюда, в смысле сразу в двух зайцев.
На три буквы. Македония начала превращаться в РСМ
Для Македонии пошел обратный отсчет. Официально это агиткампания к референдуму о переименовании. Но пусть его результат станет известен лишь 30 сентября, все уже догадываются и о том, каким он будет, и о том, что он-то будет, а вот Македония после него – уже нет. Картографы заранее ломают голову. Они и нынешнее-то название страны с трудом втискивали в ее размеры на глобусе. А со сменой вывески им придется вписывать целых три слова. Республика Северная Македония. Хотя для экономии места и типографской краски можно ограничиться и тремя буквами: РСМ.
Так договорились с Грецией, которая лишь на таких условиях согласилась снять заклятье на вступление еще и этого балканского государства в НАТО и в Евросоюз. А там его ждут. Саммит альянса в июле выписал Скопье приглашение на переговоры о присоединении. В ЕС так поступили еще раньше. Понятно, что власть сделает все, чтобы не обмануть их ожидания. Уже сделала. Хитрый ход. Дело в том, что в НАТО здесь хочет пусть и незначительное, но большинство. Не потому что надо. А потому что "а чем мы хуже Черногории?". В ЕС и вовсе стремятся почти все.
А с переименованием все ровно наоборот. Народ против. Отсюда вопрос. "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО принятием договора между Македонией и Грецией?". И никаких противопоказаний. О новом названии – ни слова. А кто откажется быть здоровым, но богатым. Им же обещают именно такую перспективу за отказ от фамилии. Потому и такая формулировка, чтобы ловко смешать божий дар с яичницей. Хотя больше это похоже на смесь бочки меда с ложкой дегтя. Или даже только бочки, поскольку наличие в ней меда еще отнюдь не гарантировано.
Но и в пустой бочке есть своя философия. В их случае – не Диогена, а Винни Пуха. "Вот горшок пустой, он предмет простой – он никуда не денется. И потому горшок пустой гораздо выше ценится". То, что интеграция в отжившее НАТО и покосившийся ЕС – это порожняк, македонцы, если их еще можно будет так величать, узнают позже. А референдум – это, видимо, их последняя стрельба по-македонски. Чтобы попасть и туда и сюда, в смысле сразу в двух зайцев. Я бы даже сказал – Заев.
Все-таки не зря Запад так настойчиво тащил, буквально за уши притягивал к власти еще пару лет назад радикального оппозиционера Зорана Заева. Лишь став премьером, тот тут же объявил, что готов пойти на все ради членства. В том числе и на уступки Афинам. Он и от собственных инициалов отказался бы, интересуй они кого-нибудь. Но хватило страны. Ее заставляют сменить фамилию ради карьеры. Пятого стражника в третьем ряду. На большее Скопье не тянет. После переименования с ним вряд ли кто-то захочет пойти в разведку. Потому что разведчики бывшими не бывают, а Македония будет.
И переназваться бы ей, коль без этого никак, не РСМ, а Бывшей Доброй Страной Македонией. И аббревиатуру можно не расшифровывать. БДСМ. Удовольствие-то ей придется получать от весьма специфических утех.
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