Вопрос терминологии, или Как "взбесить" Порошенко

Неважно, куда вести страну – важно, кто именно это будет делать. Петр Порошенко пришел в ярость от предложения Юлии Тимошенко закрепить документально западный курс Украины.

Одно неловкое слово может вывести Петра Порошенко из равновесия. Особенно если его произносит один из сильнейших конкурентов на предстоящих в следующем году выборах. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила депутатам подписать меморандум о курсе Украины в ЕС и НАТО. И президент пришел в ярость. Оказалось, его "несколько бесит" страшное слово "меморандум".

Говорит, нет смысла в документе, в котором нет юридического обязательства. Ну и что так нервничать, если смысла нет? Или раздражает все-таки не термин, а автор идеи?

Кстати, если украинским политикам так хочется привести страну к светлому натовскому будущему, почему они не могут объединиться даже в этом? Ведь Петр Порошенко предлагает ровно тот же путь в ЕС и НАТО, только в виде изменений в конституции, а не меморандума – ну так он все-таки пока президент и у него больше возможностей избегать неприятных ему слов. Может даже издать указ, запрещающий использовать некоторые термины и выражения. Периодически, кстати, он примерно этим и занимается: "декоммунизирует" все, что на глаза попадется вплоть до армейских приветствий.

Сейчас же он предлагает исключить из конституции норму о базировании Черноморского флота РФ. Внезапный проблеск здравомыслия! Российского флота на Украине и так нет, он находится в Крыму, так что исключение этой нормы просто закрепит в конституции реальное положение дел, пусть и с некоторым опозданием.

Это уже первый шаг к тому, чтобы де-юре признать существующий де-факто статус Крыма как российского региона. Без этого, по идее, путь в НАТО Украине должен быть закрыт: нерешенные территориальные споры не позволяют военным альянса размещаться в стране. Интересно, что в этой ситуации окажется важнее: желание спорить с Россией или интегрироваться с Западом?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik