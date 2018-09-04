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Вопрос терминологии, или Как "взбесить" Порошенко

(обновлено: 12:54 04.09.2018)
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© AFP 2018 / Sergei SupinskyПрезидент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Неважно, куда вести страну – важно, кто именно это будет делать. Петр Порошенко пришел в ярость от предложения Юлии Тимошенко закрепить документально западный курс Украины.

Одно неловкое слово может вывести Петра Порошенко из равновесия. Особенно если его произносит один из сильнейших конкурентов на предстоящих в следующем году выборах. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила депутатам подписать меморандум о курсе Украины в ЕС и НАТО. И президент пришел в ярость. Оказалось, его "несколько бесит" страшное слово "меморандум".

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко во время пресс-конференции во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог объяснил, что "взбесило" Петра Порошенко в словах Юлии Тимошенко
Говорит, нет смысла в документе, в котором нет юридического обязательства. Ну и что так нервничать, если смысла нет? Или раздражает все-таки не термин, а автор идеи? 

Кстати, если украинским политикам так хочется привести страну к светлому натовскому будущему, почему они не могут объединиться даже в этом? Ведь Петр Порошенко предлагает ровно тот же путь в ЕС и НАТО, только в виде изменений в конституции, а не меморандума – ну так он все-таки пока президент и у него больше возможностей избегать неприятных ему слов. Может даже издать указ, запрещающий использовать некоторые термины и выражения. Периодически, кстати, он примерно этим и занимается: "декоммунизирует" все, что на глаза попадется вплоть до армейских приветствий. 

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Международном центре миротворчества и безопасности
© РИА Новости / Стрингер
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"Хоть тушкой, хоть чучелом". Мнение о желании Украины разместить базы НАТО
Сейчас же он предлагает исключить из конституции норму о базировании Черноморского флота РФ. Внезапный проблеск здравомыслия! Российского флота на Украине и так нет, он находится в Крыму, так что исключение этой нормы просто закрепит в конституции реальное положение дел, пусть и с некоторым опозданием.

Это уже первый шаг к тому, чтобы де-юре признать существующий де-факто статус Крыма как российского региона. Без этого, по идее, путь в НАТО Украине должен быть закрыт: нерешенные территориальные споры не позволяют военным альянса размещаться в стране. Интересно, что в этой ситуации окажется важнее: желание спорить с Россией или интегрироваться с Западом?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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