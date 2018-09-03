Европейцам теперь даже сор из избы выносить не надо – его и так со всех щелей видно. А все, что им надо – это свалить его на соседа. Они хотят, чтобы Россия взяла вину за крах их "единого сообщества" на себя.
Пазлом буду! Президент Франции выдал действительное за желаемое
Трудно предположить, кем он себя возомнил. Телепатом, что читает свои мысли, как чужие. Толкователем снов, причем собственных. Или рентгеновским аппаратом, который видит то, чего нет. Но точно не президентом Франции. Разве что бывшим. Как Олланд. Хотя ему вроде бы рано, пусть и рейтинг уже сопоставим с самым худшим главой Пятой республики. Тот сейчас тоже напоминает о себе байками про Путина. Правда, приписывает российскому лидеру только слова. А Макрон – мысли.
В эфире шведского телевидения так и сказал: "Я уважаю Владимира Путина, но его мечта – демонтировать Евросоюз". Уточняющий вопрос "Путин сам Вам в этом признался или как?", видимо, не входил в "темник" интервью. Зачем это нужно Путину и почему Макрон промолчал о мечте российского президента еще и весь мир завоевать, ведущая тоже спрашивать не стала. Она всего-то хотела узнать мнение высокого гостя об одном из руководителей ультраправой партии "Шведские демократы", который отказался публично определиться со своим ориентиром между президентами Франции и России.
После такого ответа Макрона это не смогут сделать и прочие шведы. Какой смысл отдавать предпочтение тому, кто сам себя под Путиным чистит? А ведь когда-то уверял, что "ровня Путину". Был бы ровней, говорил бы за себя, а не за того парня. Хотя на самом деле любопытно, в какой именно момент он понял, что единственное желание, как он сам его называет, Владимира – развалить ЕС? Когда Путин призвал его к совместной борьбе с терроризмом? Или когда предложил взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах? А может, когда звал возрождать Сирию, в том числе и ради спасения Европы от беженцев?
Вернее всего, Макрон, коль подвернулся подходящий случай, просто выдал действительное за желаемое. Поскольку мечтать о распаде ЕС сейчас – что стучаться в открытую дверь, которая, ко всему прочему, еще и сорвана с петель. Ведь им теперь даже сор из избы выносить не надо – его и так со всех щелей видно. А все, что им надо – это свалить его на соседа. Они хотят, чтобы Путин взял крах их "единого сообщества" на себя. Иначе им придется признать, что это их руки не оттуда растут.
Впрочем, сам по себе демонтаж, если в хорошем смысле этого слова, не так уж и плох. С него, как правило, начинается ремонт. Если, конечно, речь не идет о памятнике. Но ЕС скорее замшел, чем забронзовел. Поэтому хороший демонтаж ему как раз и не помешал бы. Причем, в этом уверены и в Австрии, и в Венгрии, и в Италии, и в Чехии со Словакией. Да и сам Макрон пришел во Францию именно с такими мыслями. Точнее, с такими словами. О чем он думал, сказать сложнее. И после шведского телеэфира тем более.
Ему для наглядности надо было представить Евросоюз в виде красочной мозаики, которую Путин как бы стремится разложить на составляющие, чтобы укладывать их так, как ему заблагорассудится. А для убедительности дать зуб и добавить: пазлом буду.
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