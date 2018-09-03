То, что химия – последний довод террористов в Сирии, так это аксиома. Впрочем, нет – предпоследний. Последний – это акт агрессии Соединенных Штатов. Но их "Томагавки" – что сигнальные ракеты. И после них у боевиков уже не остается ни единого шанса.

В одну воронку. США для удара по Сирии осталось только выпустить газ Your browser does not support HTML5 audio

Атомная подводная лодка Newport News – 12 крылатых ракет. Эсминец Ross – 28 единиц. Эсминец Sullivans – 56. Итого: 96 "Томагавков". Шеф Пентагона Джеймс Мэттис доклад верховному главнокомандующему США вполне мог уместить всего в нескольких словах официанта Сергея Михайловича из "Калины красной": "Народ для разврата собрался". А дальше – роскошный халат виновника торжества и его широкий жест: мол, приступайте.

В апреле, правда, по желанию Дональда Трампа они "шаркнули по душе" масштабней – в ночь на 14-ое ударили Сирию 105 раз. Но, во-первых, должны же они были тогда хоть куда-то попасть. Во-вторых, и два снаряда в одну воронку – это нонсенс. А тут все 96 – туда же. По данным CNN, список целей для атаки на Сирию уже готов. Впрочем, если верить каналу, самим военным его покажут только тогда, когда президент отдаст приказ о бомбардировке, не раньше. То есть даже они со всей своей хваленой разведкой тоже пока не в курсе, где там у Асада хранится его химическое оружие.

Хотя чему тут удивляться. Они и прежде не совсем точно понимали, куда бьют. Верили только в то, что куда-то туда, куда надо. В том, что с такими целеуказаниями они опять пролетят, ну, или попадут лишь впросак, мало кто сомневается. И даже в ОЗХО. Там ведь тоже признали, что у Асада нет боевого яда – сами проверяли. У Асада нет. Но в Сирии-то есть. Если считать, что Идлиб – это тоже Сирия, пусть и временно оккупированная террористами. Их последний оплот, в котором им становится как-то слишком тесно и некомфортно. Правительственные войска поджимают.

А как показывает практика, когда боевики места себе не находят, они находят способ отравить Дамаску вкус победы. Причем всегда один и тот же способ. Хан Шейхун, Дума. Идлиб третьим будет. Хотя и не без претензии на креатив. Запад же для того и вывез из Сирии нарочито шумно и публично главарей "Белых касок" – ну, или объявил, что вывез – чтобы впредь никто не заподозрил их в "газовых" постановках. Но Минобороны России и теперь предупредило Вашингтон: нам сверху видно все, ты так и знай.

А знают уже все. И о том, что именно "каски" эти подогнали в Идлиб контейнеры с хлором. И о том, что экстремисты непременно им воспользуются. И о том, что США того и ждут, чтобы воспользоваться ими. И вроде бы все очевидно, но все равно рванет. Потому что американское боевое средоточие дулом к Сирии – это никакой не кулак. Это прыщ. В том смысле, что его появление тоже не поддается логике. Сам выскакивает, когда хочет, и пока не выдаст все, что у него внутри, не рассосется.

А то, что химия – последний довод террористов, так это аксиома. Впрочем, нет – предпоследний. Последний – это акт агрессии Соединенных Штатов против Сирии. Но их "Томагавки" – что сигнальные ракеты. Именно после них правительственные силы переходят к решающему штурму. И уже тогда у боевиков не остается ни единого шанса.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik