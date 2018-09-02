Светлое будущее и темное прошлое: патриоты в Латвии потеряли покой

За месяц до парламентских выборов в Латвии не стихают разговоры о том, как не пустить оппозицию в правительство. Кто выиграет выборы – вопрос не стоит. Оппозиция и выиграет.

Современный человек старательно оберегает свой внутренний мир от вмешательства внешнего, поэтому лишний раз равнодушен. Иногда равнодушен впрок. Но что-то вокруг все равно происходит, поэтому это спокойствие чрезвычайно уязвимо. Даже потенциально, когда ничего нет. Нет-нет, да и закрадется тревога – а вдруг… а может быть… и что тогда? Поэтому нам всем так часто необходимы гарантии. Где гарантии? Ну-ка подайте. А гарантии на гарантии какие? Хорошо, дайте две.

Через месяц в Латвии пройдут важные выборы. Главный вопрос традиционен – как не пустить оппозицию (партию рижского мэра Нила Ушакова "Согласие") в правительство? Кто выиграет выборы – вопрос не стоит, оппозиция и выиграет . А как снова сделать так, чтобы ее в кабмине и духу не было?

В прошлый и позапрошлый раз – получилось. Все кто прошел, объединились "против" и создали коалицию. А в этот раз идут какие-то неприятные сигналы от партнеров по креслам. То один выскажется, что не прочь составить правительство с "Согласием", то другой этого не отрицает.

Патриоты потеряли покой: понятно, что если этого русского Ушакова за руль посадить, то он и привезет Латвию на Петровку – и тогда всем хана. Что-то делать надо.

Сначала патриотическая партия "Единство", которая нынче в коалицию входит (а вот войдет ли не только в следующую, но и вообще в парламент – большой вопрос), решила создать "Меморандум". В нем, помимо восклицательных знаков, кровная клятва не вступать ни в какие переговоры с оппозицией, даже под страхом самоуничтожения. Но партнеры отнеслись к этому вяло. Сказали, что документик неплохой, только маневра лишает. И мол, клятву верности, любви и дружбы лучше не подписывать – сглазишь. В общем, что-то с подписями не задалось. Патриоты занервничали и заерзали.

И вот тут выступили защитники всего латышского из Нацобъединения. Помни, говорят, избиратель, что мы являемся гарантом того, чтобы никакого "согласия" не было. Теперь, говорят, ты знаешь за кого надо голосовать . Ну и в таком роде. Конечно, гарантией светлого будущего тут и не пахнет (некоторые уверяют, что пахнет гарантией темного прошлого), но, по крайней мере, с этими ребятами Латвию Кремлю не сдадут.

Но что неприятно – почему-то общество на призыв отреагировало слишком гибридно. Мол, два раза вас послушали, а больше не хочется. Да и вообще, мол, без вас разберемся. Безусловно, это тревожный сигнал и, не побоюсь этого слова, угроза безопасности государства. Ибо Кремль явно намерен и явно не упустит. В общем, как говорил один бандит: ничего нельзя гарантировать. Особенно, если прижмут к реке.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия