РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Светлое будущее и темное прошлое: патриоты в Латвии потеряли покой

(обновлено: 15:44 02.09.2018)
0470
© РИА Новости / Оксана ДжаданПерейти в фотобанкГолосование на парламентских выборах в ЛатвииГолосование на парламентских выборах в Латвии
© РИА Новости / Оксана Джадан
Перейти в фотобанк
За месяц до парламентских выборов в Латвии не стихают разговоры о том, как не пустить оппозицию в правительство. Кто выиграет выборы – вопрос не стоит. Оппозиция и выиграет.

Современный человек старательно оберегает свой внутренний мир от вмешательства внешнего, поэтому лишний раз равнодушен. Иногда равнодушен впрок. Но что-то вокруг все равно происходит, поэтому это спокойствие чрезвычайно уязвимо. Даже потенциально, когда ничего нет. Нет-нет, да и закрадется тревога – а вдруг… а может быть… и что тогда? Поэтому нам всем так часто необходимы гарантии. Где гарантии? Ну-ка подайте. А гарантии на гарантии какие? Хорошо, дайте две. 

Здание посольства России в Риге
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
"Шпион" закрался незаметно. Коварный Кремль в Латвии подорвал ряды
Через месяц в Латвии пройдут важные выборы. Главный вопрос традиционен – как не пустить оппозицию (партию рижского мэра Нила Ушакова "Согласие") в правительство? Кто выиграет выборы – вопрос не стоит, оппозиция и выиграет.  А как снова сделать так, чтобы ее в кабмине и духу не было? 

В прошлый и позапрошлый раз – получилось. Все кто прошел, объединились "против" и создали коалицию. А в этот раз идут какие-то неприятные сигналы от партнеров по креслам. То один выскажется, что не прочь составить правительство с "Согласием", то другой этого не отрицает.

Патриоты потеряли покой: понятно, что если этого русского Ушакова за руль посадить, то он и привезет Латвию на Петровку – и тогда всем хана. Что-то делать надо. 

Сначала патриотическая партия "Единство", которая нынче в коалицию входит (а вот войдет ли не только в следующую, но и вообще в парламент – большой вопрос), решила создать "Меморандум". В нем, помимо восклицательных знаков, кровная клятва не вступать ни в какие переговоры с оппозицией, даже под страхом самоуничтожения. Но партнеры отнеслись к этому вяло. Сказали, что документик неплохой, только маневра лишает. И мол, клятву верности, любви и дружбы лучше не подписывать – сглазишь. В общем, что-то с подписями не задалось. Патриоты занервничали и заерзали. 

Заседание сейма Латвии. 15 сентября 2016
© Flickr / Saeima
Латвийские депутаты лишили неприкосновенности. Кого? Да абы кого
И вот тут выступили защитники всего латышского из Нацобъединения. Помни, говорят, избиратель, что мы являемся гарантом того, чтобы никакого "согласия" не было. Теперь, говорят, ты знаешь за кого надо голосовать. Ну и в таком роде. Конечно, гарантией светлого будущего тут и не пахнет (некоторые уверяют, что пахнет гарантией темного прошлого), но, по крайней мере, с этими ребятами Латвию Кремлю не сдадут. 

Но что неприятно – почему-то общество на призыв отреагировало слишком гибридно. Мол, два раза вас послушали, а больше не хочется. Да и вообще, мол, без вас разберемся. Безусловно, это тревожный сигнал и, не побоюсь этого слова, угроза безопасности государства. Ибо Кремль явно намерен и явно не упустит. В общем, как говорил один бандит: ничего нельзя гарантировать. Особенно, если прижмут к реке.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена