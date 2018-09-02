Служба "под кайфом". Пентагон решил создать "суперсолдат"

Пентагон финансирует создание неуязвимого суперсолдата. Не есть, не спать и не чувствовать боли – новые стандарты американской армии. Где только эти солдаты собираются воевать?

Это не фантастика – чтобы получить универсального солдата, США планируют создать медицинские препараты, которые расширят физиологическую работоспособность человека до максимума. На эти цели Командование спецопераций Пентагона уже выделило 15 млн долларов.

Увеличить хотят выносливость, устойчивость к экстремальным природным условиям, обострить восприятие. Еще одна задача – найти способы для ускорения сна – чтобы американскому солдату хватало для отдыха всего четырех часов. Он всегда должен быть готов к бою. Принцип действия препаратов, с помощью которых можно добиться такого эффекта, основывается на ускорении метаболизма в организме.

Еще одна суперсила будущей армии – нейромодуляция. Это методы управления нервной системой с целью восстановления функций, обезболивания или купирования симптомов. Говоря простым языком – ранение, потеря конечностей не должны останавливать боевую единицу.

Все армейские допинги далеко не безобидны. По крайней мере, известные на сегодня средства этого ряда, имеют серьезные побочные эффекты вплоть до психических расстройств.

Впрочем, поднимать боевой дух с помощью различных средств в армии начали не вчера. Когда-то медики использовали плоды кофейного дерева и коки, в советской армии в годы Великой Отечественной это были фронтовые 100 грамм, а в азиатских странах до сих пор применяют легкие наркотики.

В США вплоть до 1993 года выдавали солдатам амфетамин для поддержания их боевых способностей. Препарат был запрещен только после операции "Буря в пустыне", когда более 65% пилотов использовали наркотик и были зарегистрированы случаи привыкания. Не с наркотиками ли связано рекордно большие цифры трагических ошибок в ходе той же "Бури в пустыне", в Афганистане, а еще раньше во Вьетнаме?

Не раз бывшие американские военные подавали в суд и давали показания о применении наркотиков и запрещенных медпрепаратов в армии. Причем, по данным организации "Ветеранов Америки", солдат заставляли употреблять такие средства, чтобы побороть депрессию и успокоиться, отказаться от них без разрешения военного руководства было нельзя.

А скоро на смену амфетамину, экстази и марихуане придут препараты новейшего поколения. Есть свидетельства того, что испытывает их Пентагон только на людях. Но будут ли этими подопытными граждане США? К примеру, на Украине, по данным хакерской группы "КиберБеркут", на деньги Пентагона уже создано 15 биолабораторий. Такая же сообщается, что деятельность ведется на территории Грузии и Казахстана.

И все это – для развития демократических ценностей, впрочем, как всегда.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik