Зоркое око и чуткое ухо: в Эстонии ищут "российскую угрозу". Не находят

Эстонские спецслужбы видят врагов своих и всего западного мира везде, где это только возможно: на земле, в воздухе и, наверное, даже под водой. Что характерно, эти враги всегда русские. И лучшей истории для самопиара еще никто не придумал.

Микк Марран – глава департамента внешней разведки Эстонии – выступил с публичным заявлением, в котором утверждает, что Россия делает все, чтобы разрушить единство ЕС и НАТО. Это уже не первое явление публике человека, который по своей должности должен быть самым молчаливым и незаметным гражданином страны. Однако руководителю эстонских "рыцарей плаща и кинжала" хочется славы сейчас, а не после выхода в отставку, когда на восхищенные взгляды юных особ уже не приходится рассчитывать. Поэтому нужно снискать публичную известность немедленно. Сказано – сделано. И буквально одно за другим появляются два заявления, и оба они посвящены России.

В первом своем обращении к "граду и миру" господин Марран намекнул на то, что его ведомство нащупало в Эстонии целую сеть местных политиков, журналистов и прочих штатских, являющихся "агентами влияния Москвы". Во втором он пошел дальше, и им было на полном серьезе заявлено, что, оказывается, есть и ряд европейских политиков, которые тоже управляются "коварным восточным соседом".

Вот оно достижение наших спецслужб! Они раскинули свои сети по выявлению врагов эстонского государства и всего западного мира везде, где это только возможно: на земле, в воздухе и, наверное, даже под водой. Везде зрит их зоркое око и слышит чуткое ухо. Ничто мимо не прошмыгнет, не пролетит, не проползет. Хотя и у меня, и у общественности есть определенная доля сомнения в том, что господин Марран говорит правду. И к тому есть некоторые основания – сразу же после первого заявления о выявленных внутриэстонских пособниках России к Маррану обратились с просьбой назвать конкретные имена и фамилии. А также, по возможности, подтвердить все им сказанное при помощи доказательств. Презрительное молчание было всем нам ответом, ибо не дано знать плебсу тех тайн, к которым допущены лишь избранные.

Казалось, надолго затих наш сочинитель в погонах… Однако долгое молчание – дело скучное, когда так и хочется набрать в легкие воздуху и громко закричать: "А я вот чего еще знаю!" Вот Микк Марран и запустил в народ и СМИ новую байку о европейском лобби Кремля и о России, вбивающей клин между двумя искренне любящими другу друга созданиями – ЕС и НАТО.

Но вот что интересно – новый всплеск публичной активности главного разведчика страны не вызвал ни малейшего интереса у общества. Он не обсуждается и исчез с первых полос СМИ буквально через несколько часов после своего появления. Тема противостояния России и Запада, с Эстонией в качестве передового отряда защитников европейских ценностей, изрядно всем надоела. Хотя это, конечно, вовсе не означает, что заезженную пластинку о "российской угрозе" скоро снимут с патефона, но все-таки это знак усталости общества от политики противостояния. Предложат ли нам политики и вместе с ними господин Марран что-нибудь новое? Не знаю, не уверен, не верю. Голос народа совсем не слышен на горных вершинах власти, там, где живут и кормятся политики и военные разведчики.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония