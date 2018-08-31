Обидели "маленького". США грозятся выйти из ВТО

Даже любимые игрушки когда-нибудь надоедают. Вот и США решили вдруг отказаться от своего детища – ВТО. Но ничего удивительного – новая политика американская лидера требует новых жертв.

США в последнее время очень напоминают малыша в песочнице – построю куличик, разломаю куличик. Ребенку это простительно – у него идет постоянный процесс познания. Но взрослому "дяде Сэму" это как-то не с руки. Строил, строил дом под названием "ВТО", а теперь решил разломать. Президент США Дональд Трамп заявил без обиняков, что если организация не изменит свою работу, то страна выйдет из ее состава. Больше всего умилила его фраза о том, что в ВТО с Соединенными Штатами на протяжении многих лет "очень плохо" обращаются.

Позиция странная, но, в принципе, объяснимая. С одной стороны, именно США приложили много усилий для создания ВТО, выстраивания в ней правил и отношений между странами. И эта площадка, пусть и не самая совершенная, на которой можно разрешать торговые споры и конфликты с партнерами, реально заработала.

Но с другой стороны, Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании не скрывал, что он намерен реализовать лозунг "Сделаем Америку снова великой". И важная его составляющая – протекционизм в торговле, продвижение собственных компаний и предприятий, увеличение производства внутри страны. А этому напрямую стали мешать прежние договоренности, прежде всего, в рамках ВТО. Потому "любимую игрушку" можно без сожаления сломать – надоела.

Но и бурная реакция торговых партнеров США понятна – жили не тужили, и вдруг все правила летят в "помойку". А новые будет теперь устанавливать "главный партнер". Только проблема в том, что в глобальной торговой "песочнице" Соединенные Штаты не играют в одиночку, здесь очень много участников и интересов. Однозначно возникнут защитные механизмы в ответ на резкие действия Вашингтона. Китай ни раз уже заявлял, что не даст себя в обиду в сфере торговли. ЕС показывает, что готов начать менять курс своего корабля.

При этом США почему-то очень удивляются, что страны защищаются, вводя контрсанкции, повышенные пошлины и т.д. Но самое удивительное в том, что Вашингтон, пытаясь урезонить защищающихся, использует все ту же старую площадку ВТО. Вот и претензии к России из-за повышения импортных пошли на ряд американских товаров США предъявляют в рамках Всемирной торговой организации.

Нашей стране это даже выгодно – мы во многом стремились в ВТО, чтобы можно было разрешать торговые споры. К тому же, как указывают эксперты, у США в рамках ВТО очень много разбирательств с другими партнерами. И страна просто так не сможет уйти из организации – бизнес не позволит это сделать.

Но даже если Трамп решит резко порвать с "прошлым", для России это не представляет большой угрозы, уверяют эксперты. Торговый оборот между странами не столь велик, чтобы американские "новации" привели к серьезным потрясениям. Да, у ряда российских компаний могут возникнуть проблемы, но торговая сфера динамична – со временем появятся новые партнеры и рыночные ниши.

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik