Попал в сети. Трамп раскритиковал Twitter и Facebook

Цензура, незаконные блокировки аккаунтов и даже "теневой бан". Президент США вновь обвинил соцсети в предвзятом отношении к нему и его сторонникам. Кто и против кого ополчился: Трамп против соцсетей или они против Трампа?

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на социальные сети. В этот раз, выступая на митинге в Индиане, он обвинил Google, Facebook и Twitter в политической цензуре. Речь в частности шла о том, что интернет-гиганты выбирают, что показывать пользователям, а что нет. А порой просто фальсифицируют результаты поиска. В этом он убедился на личном опыте. Мол, при запросе "Trump news" в поисковике показывают только "фейковые новости".

Ранее Трамп обвинял соцсети в несправедливом отношении к республиканцам, а также в продвижении либеральных СМИ. Тот же Google, по мнению американского лидера, специально скрывает хорошие новости о нем и его однопартийцах.

Столкнулся президент США и с блокировкой аккаунтов своих сторонников. Причем, по его словам, речь идет о миллионах человек. А некоторые из них даже не подозревают о том, что стали жертвами "теневого бана". То есть формально с профилем все хорошо: посты публикуются, лайки ставятся, подписчики на месте. Но на деле все это остается невидимым для аудитории.

Интернет-гиганты, конечно же, все обвинения отвергают, говорят о том, что политической цензурой не занимаются. Что касается банов и блокировок, то это исключительно против тех, кто нарушает правила.

Но не доверять словам и личному опыту Трампа нет оснований. Он знает, о чем говорит. Ведь американский лидер – самый известный и самый влиятельный интернет-пользователь в мире. На его страницу в Twitter подписано более 54 миллионов человек. А по факту его читают в разы больше. Вот только, как оказалось, и он легко может стать жертвой "сетевого" заговора.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik