Добро пожаловать или… США закрывают двери для россиян

США фактически прекратили выдавать визы россиянам. Настолько хотят "поладить" с Россией, что исключают даже простые человеческие контакты и возможность народной дипломатии?

"Железный занавес" давно пал, но американцы этим недовольны. Санкций им мало – хотят, чтобы между США и Россией прекратились не только экономические, но и человеческие контакты.

После того, как Вашингтон по надуманному поводу практически свернул дипломатические отношения с Москвой, получить американскую визу стало очень сложно. Говорят, сотрудников не хватает.

Сначала не дали разрешение на въезд делегации российского Минобороны, которая должна была поехать на конференцию в ООН. Потом помешали российским спортсменам поехать на соревнования. Теперь дошли до крайности – не пускают родственников погибшего в США россиянина, чтобы забрать его тело.

Ситуацией занимаются в российском Генконсульстве в Хьюстоне, но в то, что визу в этом случае удастся получить, дипломаты не верят – выдачу виз "фактически прекратили, включая и гуманитарные случаи".

Вашингтон воюет уже не с российскими властями, а с обычными людьми. С теми, кто ничего плохого американцам не сделал, и виноват перед ними только тем, что живет в России.

И сколько бы американские политики ни утверждали, что цель их санкций – не народ, а правительство России, вряд ли в это теперь можно поверить. Они ограничивают простые человеческие контакты, а ведь именно это всегда было последней надеждой, когда отношения стран на высоком уровне не складываются. США исключают возможность народной дипломатии, а значит, слова о желании поладить так и останутся просто словами.

Впрочем, может, и нет ничего страшного в том, что в таких напряженных условиях россияне будут реже ездить в США. Учитывая, как часто с гражданами России в Америке случаются какие-то неприятности, как их сажают в тюрьмы без суда и следствия, а потом издеваются, может, невыдача виз и к лучшему. Дома будут целее.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik