Его голосом звучала летопись страны… Не стало Иосифа Кобзона

Три тысячи песен за более полувека на сцене – таков рекорд Иосифа Кобзона. И нет уверенности, что даже теперь, когда знаменитого певца уже нет среди нас, установленная им планка будет взята кем-то другим.

Загадка исключительного вокального долголетия Иосифа Кобзона занимала многих. Не только поэт Роберт Рождественский замечал: "Иосиф Кобзон обладает редчайшим для певца качеством: с годами он почему-то поет не хуже, а все лучше…". Так казалось многим, кто десятилетиями составлял миллионную и благодарную аудиторию артиста – в столичных и маленьких городах СССР, на зарубежных гастролях исполнителя или во время его концертов на "больших советских стройках" и в так называемых горячих точках.

Отгадка – это, конечно, редкое природное дарование. Но главное – правильное "воспитание голоса", что сам артист понимал как никто. Сотни российских эстрадных певцов сегодня обязаны именно Иосифу Кобзону за то, что получили в свое время такое "воспитание". Потому что это он настоял в начале 1980-х: в стране должно, наконец, появиться специализированное музыкальное учебное заведение для подготовки именно эстрадных певцов, которым не меньше, чем оперным, нужны культура пения и поведения на сцене. В 1984 году Иосиф Кобзон возглавил первый в СССР факультет эстрадно-джазового пения (в нынешней Российской академии музыки имени Гнесиных): надо ли говорить, что к нему в класс всегда толпились очереди, – кому не хотелось петь, как Кобзон, быть, как Кобзон, прославиться рано и навсегда, как он?

В свое время кинорежиссер Станислав Говорухин сказал: "Кобзон – это имя на слуху нескольких поколений, оно уже стало нарицательным. Его можно использовать как единицу измерения мощности таланта или вокальных данных. А что, неплохо бы звучала такая фраза: "Талант мощностью 0,2 Кобзона"!.."

Самостоятельные сольные выступления Иосиф Кобзон начал в 1962 году. Тогда же вышла первая пластинка с песнями композиторов Аркадия Островского и Александры Пахмутовой в его исполнении; почти сразу он стал постоянным участником телевизионных новогодних огоньков, а еще через десять лет быстро пришедшая популярность выросла в разы: с 1971-го Иосиф Кобзон был непременным финалистом телефестиваля "Песня года".

Обладать запоминающимся тембром, узнаваемой манерой – это счастье для любого певца. И Иосиф Кобзон был наделен этим счастьем в полной мере. У него был чуткий к тончайшим музыкальным нюансам лирический баритон, который, если надо, звучал очень торжественно: без излишнего пафоса, но со столь узнаваемой сдержанной, благородной торжественностью! Во всем СССР мы не нашли бы ни одного человека, который не знал или не вспомнил бы этот голос и эту манеру "на слух". По голосу Кобзона в песнях из кинофильмов мы обязательно их вспоминаем, даже не пересматривая. Разве можно забыть в его исполнении "Песню о далекой родине" из "17 мгновений весны"?.. И это только одна из сотен песен, которые умножали известность Иосифа Кобзона, любовь публики к нему, – так же, как когда-то такими песнями, переписываемыми по школьным тетрадкам, были гениальные советские хиты – лирические и патриотические: "А у нас во дворе…" и "Баллада о красках".

Дискография Иосифа Кобзона – с 1964 по 2013 год – не поддается подсчету. Она – не только запись "родного" для многих голоса. Это летопись самых разных времен одной большой страны, которую артист во многом олицетворял и представлял очень достойно…