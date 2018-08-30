Война войной, а инвестиции по расписанию – как Киев живет на деньги России

Россия инвестирует в украинскую экономику больше, чем друзья и партнеры Киева. Интересно, как скоро ее в этом обвинят.

Пока Украина продолжает свой тернистый путь в Европу, ее крупнейшим инвестором остается Россия. Естественный ход вещей не могут пока изменить ни агрессивные высказывания и действия украинских властей, ни сумасшедшие риски. Связи, которые устанавливались десятилетиями, не так-то просто разорвать, даже при всех попытках сделать вид, что у двух стран нет общих границ, истории и экономических интересов.

Российские предприниматели рискуют остаться без дивидендов, если Петру Порошенко и его соратникам придет в голову очередная экстравагантная идея по отрыву от России. Но если весь бизнес свернуть, интересно, к кому Киев обратится за помощью? Когда власть в стране сменится, восстанавливать все разрушенные связи и поддерживать страну придется, скорее всего, Москве. Так что лучше, пока есть возможность, сохранить то, что еще остается. К тому же, отсутствие российских денег острее всего почувствуют не политики, у которых жизнь уже устроилась весьма благополучно, а обычные граждане. У России нет цели вредить украинцам, в отличие от их собственных властей, которые с этим успешно справляются.

Все, что Киев мог запретить без риска умереть от голода, он запретил. Но жить-то как-то надо, и если отказаться от оставшихся финансовых вливаний из России (которые, на минуточку, составляют 36% от общих иностранных инвестиций), будет совсем тяжело. С начала этого года Украина получила от страны, которую она любит называть агрессором, 436 миллионов долларов. Это не кредиты от МВФ, не военная помощь от американцев, о чем постоянно с гордостью говорят в Киеве. Это – живые деньги, которые поддерживают украинскую экономику, о чем в том же Киеве предпочитают не распространяться.

Хватит того, что заробитчане, на которых, по мнению лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, держится страна, поддерживают родину рублями, – и так уже достаточно позора. Но как Киев ни пытается откреститься от Москвы, почему-то никак не получается. Вопреки всем заявлениям, газ там по-прежнему российский, хоть и из Европы, инвестиции тоже российские, а многим людям по-прежнему удобнее говорить по-русски.

В "насильственной русификации" и желании поставить Украину на колени с помощью газа Россию уже обвиняли. Сейчас и с инвестициями что-нибудь придумают, и окажется, что это – коварный план Кремля. Только сможет ли Киев отказаться от этих денег, и не так же, как с газом, а по-настоящему? Или зрада в этом случае предпочтительнее перемоги?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik