Война войной, а инвестиции по расписанию – как Киев живет на деньги России

Пока Украина продолжает свой тернистый путь в Европу, ее крупнейшим инвестором остается Россия. Естественный ход вещей не могут пока изменить ни агрессивные высказывания и действия украинских властей, ни сумасшедшие риски. Связи, которые устанавливались десятилетиями, не так-то просто разорвать, даже при всех попытках сделать вид, что у двух стран нет общих границ, истории и экономических интересов.
Все, что Киев мог запретить без риска умереть от голода, он запретил. Но жить-то как-то надо, и если отказаться от оставшихся финансовых вливаний из России (которые, на минуточку, составляют 36% от общих иностранных инвестиций), будет совсем тяжело. С начала этого года Украина получила от страны, которую она любит называть агрессором, 436 миллионов долларов. Это не кредиты от МВФ, не военная помощь от американцев, о чем постоянно с гордостью говорят в Киеве. Это – живые деньги, которые поддерживают украинскую экономику, о чем в том же Киеве предпочитают не распространяться.
В "насильственной русификации" и желании поставить Украину на колени с помощью газа Россию уже обвиняли. Сейчас и с инвестициями что-нибудь придумают, и окажется, что это – коварный план Кремля. Только сможет ли Киев отказаться от этих денег, и не так же, как с газом, а по-настоящему? Или зрада в этом случае предпочтительнее перемоги?
Автор Мария Балябина, радио Sputnik