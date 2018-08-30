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Тяжело в учении – легко в лечении. НАТО отрабатывает в Латвии беспорядки

(обновлено: 13:02 30.08.2018)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisУчения НАТО Удар сабли в ЛатвииУчения НАТО Удар сабли в Латвии
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
В Латвии проходят масштабные учения. Только не на полигонах, а в городах. Потому что беспорядками теперь занимается армия, а не полиция.

В гости нынче ходят редко. Поэтому каждый раз – это событие. Теперь наносят визит, теперь устраивают прием. Гости нынче в основном пошли пассивные. Их и в дом-то не загнать, а уж если соизволили – то, как на параде. Салфетку – туда, галстук – сюда. Да "извините", да "пожалуйста-мерси". Лучшее на стол, вилками потыкали, для приличия побубнили часок-другой, насколько воздуха хватит. Потом начинается мобильное голодание, ерзанье и потеря интереса ко всему, что вне любимых устройств. Там нормальное общение, там жизнь, там важные ежедневные задания, именуемые делами.

Участники марша ветеранов СС и их сторонников в Риге
© Sputnik / Оксана Джадан
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А так, чтобы по-настоящему – это нет. Чтобы прийти и сразу залезть в душ, потребовать пакет для носков, залезть в холодильник, спросить с набитым ртом: "а чего вы это не едите?", схватить пульт от телевизора, передвинуть шкаф, помыть посуду, нажраться и со словами "да нормально мне на полу будет" подытожить вечер. 

С чего вы взяли, что в государствах не так? Ездят, ездят, все как на параде. Руки жмут, морды складывают. Какие слова скажут, можно заранее предугадать. Тоска, сериалы, картонки за спиной. Но есть приятные исключения. Это всеми нами любимый Североатлантический альянс. В Латвии он ведет себя как дома. А зачастую даже так, как дома себя не ведет (вы ж не спите дома на полу?). Не то чтоб как хозяин, но точно не как обычный гость. 

И дело не в том, кто кому тут морду бьет. (Слухи в простонародии, кстати, доносят, что тутошние выигрывают с большим отрывом). Натовцы в Латвии (да и в Прибалтике в целом) ныне стали контингентнее. Официально – потому что у русских слюни текут. Неофициальных версий тьма, одна из которых – на случай внутреннего бардака. Говорят, что уже давно известно, как именно будут нападать русские: устроят провокации, опираясь на местных ватников, проникнут в здания, поднимут флаги Новолатвии, и ищи потом правду в поле. Правда, непонятно, кто должен устроить переворот в столице, хотя и ясно, кто повезет печенье. Но это дело десятое. В общем, не прошло и пяти лет, как НАТО на эти угрозы отреагировало. И вот на днях в Латвии начались масштабные учения. Главный сценарий – ликвидация спонтанных беспорядков. Поэтому тренируются не на чучелах в поле, а на целях, именуемых жителями, в городах и весях. Так сказать, в условиях, идентичных натуральным. 

Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
© Flickr / NATO
Латвия — НАТО: разговоры о разводе или разговоры и развод
Тяжело в учении – легко в лечении. Лечении проблем, которые могут возникнуть. В городе вообще учения проводить удобнее. Все на месте – и работа, и досуг. Да еще и с женским плечом может перепасть. Местные шарахаются, в присутствии – одобрительно кивают, в отсутствии – чертыхаются и что-то там недовольно бубнят. Бубнят недовольно и электронно. Мол, поперекрывали города, бегают, народ шугают. И вообще, мол, тренируйтесь на кошках в специально построенных для этого на громко выделенные деньги местах. 

Даже некоторые политики начали кисло выражаться. С каких, говорят, пор за беспорядок у нас отвечает армия? Ведь известно, что если где-то кое-кто у нас порой…, то это дело полиции и вообще структур МВД. Военные, мол, войной должны заниматься, а не черт-те чем. 

Но нынче война гибридна до неузнаваемости. Иногда, как тот невидимый суслик. Вроде так-то нет, а включишь экран – и на тебе, и вот оно как. С Кремлем шутки плохи, и быть надо готовым ко всему. Благо в беспорядке натовские военные толк знают. Поэтому в наше время в наших краях армия и беспорядок – близнецы-братья. Так что пусть бардак отрабатывают. Тяжело в разнарядке – легко в беспорядке.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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