Порошенко увидел "российские следы". Похоже, на воде

Только ленивый, кажется, еще не обвинил Россию во вмешательстве в какие-нибудь выборы. Киев тоже не ленится и хочет быть в тренде. Порошенко успокаивает общественность: в украинских выборах тоже нашли "щупальца Москвы".

Президент Украины Петр Порошенко обнаружил "щупальца Москвы" в социальных сетях. Общемировой тренд докатился и до Украины. Россия, если верить западным СМИ, уже "вмешалась" в американские выборы (прошедшие и будущие на 15 лет вперед), помогла выбрать политиков европейцам, вывела Британию из ЕС, расставила вождей в странах третьего мира, определила ход небесных тел и законы физики.

Теперь очередь Украины, а то как-то несолидно – все уже поговорили о "руке Кремля" на выборах, а она еще нет. Хотя ее политики в последние четыре года находили "следы Москвы" везде: во всех неудачах, которые настигли страну, и во всем, что складывалось не так в ходе истории.

Теперь же, как уверен Порошенко, Россия попытается дискредитировать достижения Киева, "чтобы посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталость от европейского выбора". Оказывается, к этому, по мнению украинского президента, еще нужно прилагать какие-то усилия, граждане еще недостаточно унылы.

Но, кажется, с этим он и сам прекрасно справится, без российской помощи. Без российского газа же как-то обошелся – а тут все получится по-настоящему, не надо будет даже ничего придумывать.

Возможно, помогут те самые западные специалисты, которых Порошенко намерен привлечь к борьбе с российским влиянием. Переименования улиц, отказа от русского языка и от воспоминаний о совместном прошлом оказалось недостаточно.

Радует одно: в новом политическом сезоне Порошенко пообещал важные решения, которые станут "антидотом ядовитой пропаганды". Например, борьбу с коррупцией, экономические реформы, совершенствование политики. Впрочем, эти здравые идеи он перемежал заявлениями о "деоккупации Крыма" и более оживленном сотрудничестве с МВФ. Но это уже такая же обязательная формула , как и нацистские кричалки в качестве приветствия.

Если Украина действительно решит побороть коррупцию, пусть и для того, чтобы защититься от России, – что ж, это только к лучшему. А что предлог такой неказистый – так иначе сейчас никак: Россией объясняется буквально все, что происходит на Украине.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik