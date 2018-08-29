Порошенко увидел "российские следы". Похоже, на воде

Президент Украины Петр Порошенко обнаружил "щупальца Москвы" в социальных сетях. Общемировой тренд докатился и до Украины. Россия, если верить западным СМИ, уже "вмешалась" в американские выборы (прошедшие и будущие на 15 лет вперед), помогла выбрать политиков европейцам, вывела Британию из ЕС, расставила вождей в странах третьего мира, определила ход небесных тел и законы физики.
Теперь же, как уверен Порошенко, Россия попытается дискредитировать достижения Киева, "чтобы посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталость от европейского выбора". Оказывается, к этому, по мнению украинского президента, еще нужно прилагать какие-то усилия, граждане еще недостаточно унылы.
Но, кажется, с этим он и сам прекрасно справится, без российской помощи. Без российского газа же как-то обошелся – а тут все получится по-настоящему, не надо будет даже ничего придумывать.
Возможно, помогут те самые западные специалисты, которых Порошенко намерен привлечь к борьбе с российским влиянием. Переименования улиц, отказа от русского языка и от воспоминаний о совместном прошлом оказалось недостаточно.
Если Украина действительно решит побороть коррупцию, пусть и для того, чтобы защититься от России, – что ж, это только к лучшему. А что предлог такой неказистый – так иначе сейчас никак: Россией объясняется буквально все, что происходит на Украине.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik