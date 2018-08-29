Итальянский подсчет. Рим идет ва-банк и грозит Брюсселю

Баннер с надписью Не моя Европа во время акции протеста против миграционной политики ЕС в Риме, Италия

Баннер с надписью Не моя Европа во время акции протеста против миграционной политики ЕС в Риме, Италия

Изменить миграционную политику. Такое требование к Евросоюзу вновь прозвучало в Италии. В этот раз политики грозят ударить по самому больному – общеевропейскому бюджету. Мол, зачем нам платить вам, если вы не решаете наши проблемы?

Бюджет ЕС может недосчитаться 20 млрд евро. Таков ежегодный взнос Италии в общеевропейский "котел". Сразу несколько итальянских политиков заявили, что Рим откажется от своих финансовых обязательств, если Брюссель не изменит миграционную политику.

Об этом, в частности, предупредил вице-премьер и по совместительству министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо. Его позицию поддержал и лидер партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини, который заметил, что "настал момент урезать финансирование бесполезным структурам". Кроме того, премьер-министр страны Джузеппе Конте сообщил, что Италия будет блокировать бюджет ЕС.

В Брюсселе эти заявления называют спекуляциями и шантажом. Кроме того, Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер подсчитал, что вклад Италии не превышает 14-16 млрд евро. А с учетом того, что сами итальянцы получают из европейской казны средства на различные проекты, то чистый вклад составляет не более 3 млрд евро в год. То есть дал четко понять, что ЕС не очень-то Италии и должен. Что касается перераспределения беженцев, то еврочиновник напомнил, что это ответственность стран. Поэтому претензии к Брюсселю просто не по адресу.

Вот только ситуация с мигрантами остается неизменной. Сообщения о том, что у берегов Италии замечены лодка, шлюпка или парусник с беженцами на борту, появляются каждую неделю.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik