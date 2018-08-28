Тайна Солсберийской долины: к делу Скрипалей привлекли суперраспознавателей

Есть еще "шерлокхолмсы" в британских селеньях! И по-прежнему – на службе Ее Величества. К расследованию дела Скрипалей в Солсбери привлекли "суперраспознавателей". Судя по описанию, это люди чуть ли не со сверхспособностями, этакие Патрики Джейны, Холмсы и Ватсоны, а также докторы Лайтманы в одном флаконе. Суперсыщиков двое, и они обладают уникальной памятью на лица, сообщают британские СМИ. Увидев лишь искоса и лишь однажды хотя бы часть чьего-нибудь лица, эти полицейские запоминают его и могут узнать из тысячи, утверждают коллеги-детективы.
С одной стороны, никто, разумеется, не собирается умалять достоинства уникальных детективов-физиономистов. С другой стороны, человеку разумному свойственно ставить под сомнение наличие суперспособностей как таковых. И если расследование изначально полагалось на показания таких спецов, то это многое объясняет. Особенно то, как удалось разглядеть "русский след" и при этом не усмотреть никаких весомых доказательств. Память-то на лица, а не на улики.
На самом же деле, пусть британцы используют любые методы и запрашивают консультации у кого угодно, лишь бы был вменяемый результат и адекватные действия. Но нельзя забывать, что когда ведешь расследование, работать надо не только глазами, но еще и головой целиком.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik