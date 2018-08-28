"Бить будете, папаша?" – Порошенко нашел новый стиль общения со СМИ

Нервы ни к черту! Схватил журналистский микрофон за поролоновую губку, хозяину "профамуниции" сказал "пойдем выйдем"… – президент незалежной в очередной раз произвел выброс собственного раздражения на вечно чем-то недовольных украинских граждан.

Как хорошо начинался день! Приехал Петр Алексеевич в Николаев, пришел на завод "Зоря" – "Машпроект", выступил перед коллективом, который только что успешно испытал новую газовую турбину. Рассказал этому коллективу, что именно тот испытал, – ну так, вдруг от счастья видеть главу государства коллектив забыл, чем занимается. Между тем, турбина непростая – у нее "нет аналогов", порадовал Порошенко и продолжил: "Посмотрите, кто наши конкуренты в мире. General Electric, Siemens и Rolls-Royce. А нет, Rolls-Royce не конкурент, так как у них нет 32-мегаваттной турбины, там наибольшая мощность 25 мегаватт…".

И вдруг на фоне этой эйфории появляется представитель местного СМИ и смеет спрашивать президента незалежной: "Что с вашими обещаниями, которые вы дали три месяца назад в Николаеве?" Ай-яй-яй, ну как так можно? Мы тут турбину готовимся обмывать, а ты мне дерзишь вопросами?.. Понятно, что вместо ответа будут заснятые на видео агрессивные движения рукой и отчетливая даже сквозь зажатый президентским кулаком микрофон его угрожающая фраза : "Я тебя знаю, ты выйдешь – я тебе все расскажу".

Ничего, конечно, Порошенко не рассказал, но и журналист, кстати, не вышел. Другое дело, что о многом-то рассказывать и не надо было. Потому что когда Порошенко в мае посещал Николаев, он набросал всего три пунктика личных дел для дорогих николаевцев: выделить из своего фонда деньги на реконструкцию Соборной площади города, дать также на ремонт его центрального стадиона и на ремонт дорог – тоже. И что? Как говорил один киногерой, "меня терзают смутные сомнения": неужели эти обещания остались невыполненными?!..

Из обещаний Петра Порошенко, розданных и по украинским городам и весям, и незалежной "всем скопом", можно было бы составить библиотеку не хуже Александрийской. Он даже, кажется, уже и сам стал подзабывать, "чего, когда, кому и сколько". Начал было извиняться за кое-что, потом, видимо, плюнул и перестал – потому что из извинений за невыполненное тоже можно было бы библиотечку насобирать. Теперь просто злится, когда ему задают так называемые неудобные вопросы. И даже, как все видели, уже слегка кулаки чешет. В самом деле – нет ответа короче и эффективнее, чем дать затрещину. Но это, видимо, – в следующей серии встреч президента Порошенко с его любимым народом.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik