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"Бить будете, папаша?" – Порошенко нашел новый стиль общения со СМИ

(обновлено: 17:44 28.08.2018)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко / Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Николаевскую областьПрезидент Украины Петр Порошенко во время визита в Николаевскую область
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко /
Нервы ни к черту! Схватил журналистский микрофон за поролоновую губку, хозяину "профамуниции" сказал "пойдем выйдем"… – президент незалежной в очередной раз произвел выброс собственного раздражения на вечно чем-то недовольных украинских граждан.

Как хорошо начинался день! Приехал Петр Алексеевич в Николаев, пришел на завод "Зоря" – "Машпроект", выступил перед коллективом, который только что успешно испытал новую газовую турбину. Рассказал этому коллективу, что именно тот испытал, – ну так, вдруг от счастья видеть главу государства коллектив забыл, чем занимается. Между тем, турбина непростая – у нее "нет аналогов", порадовал Порошенко и продолжил: "Посмотрите, кто наши конкуренты в мире. General Electric, Siemens и Rolls-Royce. А нет, Rolls-Royce не конкурент, так как у них нет 32-мегаваттной турбины, там наибольшая мощность 25 мегаватт…". 

Президент Украины Петр Порошенко
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Политолог объяснил, с чем связан грубый ответ Порошенко журналисту
И вдруг на фоне этой эйфории появляется представитель местного СМИ и смеет спрашивать президента незалежной: "Что с вашими обещаниями, которые вы дали три месяца назад в Николаеве?" Ай-яй-яй, ну как так можно? Мы тут турбину готовимся обмывать, а ты мне дерзишь вопросами?.. Понятно, что вместо ответа будут заснятые на видео агрессивные движения рукой и отчетливая даже сквозь зажатый президентским кулаком микрофон его угрожающая фраза: "Я тебя знаю, ты выйдешь – я тебе все расскажу". 

Ничего, конечно, Порошенко не рассказал, но и журналист, кстати, не вышел. Другое дело, что о многом-то рассказывать и не надо было. Потому что когда Порошенко в мае посещал Николаев, он набросал всего три пунктика личных дел для дорогих николаевцев: выделить из своего фонда деньги на реконструкцию Соборной площади города, дать также на ремонт его центрального стадиона и на ремонт дорог – тоже. И что? Как говорил один киногерой, "меня терзают смутные сомнения": неужели эти обещания остались невыполненными?!.. 

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Международном ветеранском и волонтерском форуме. 22 августа 2018
© Фото : Администрация Президента Украины / Микола Лазаренко
Мнение: судьба Порошенко вне власти крайне туманна, но однозначно печальна
Из обещаний Петра Порошенко, розданных и по украинским городам и весям, и незалежной "всем скопом", можно было бы составить библиотеку не хуже Александрийской. Он даже, кажется, уже и сам стал подзабывать, "чего, когда, кому и сколько". Начал было извиняться за кое-что, потом, видимо, плюнул и перестал – потому что из извинений за невыполненное тоже можно было бы библиотечку насобирать. Теперь просто злится, когда ему задают так называемые неудобные вопросы. И даже, как все видели, уже слегка кулаки чешет. В самом деле – нет ответа короче и эффективнее, чем дать затрещину. Но это, видимо, – в следующей серии встреч президента Порошенко с его любимым народом. 

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Андрей Андреев
В детстве я любил играть в футбол, часто в роли вратаря. Как же хочется как вратарь подать мяч в сторону штрафной соперника и использовать для этого два маленьких петеных шарика.
17:40
28.08.2018
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