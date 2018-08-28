"Легенды и мифы Украины". Как в Киеве украинцев пугали, да испугались сами

Сценарий украинского апокалипсиса на суше и воде – разумеется, "по вине России" – получил продолжение: в Киеве вдруг подумали, а не приписать ли русским подготовку бунтов бердянских и мариупольских портовиков?..

Отсечь Украину от Азовского моря – такова главная задача России, по мнению бывшего главкома украинских ВМС вице-адмирала Сергея Гайдука. Он же представил и то, как именно это произойдет. В эфире телеканала "Еспресо" Гайдук объявил украинские порты Бердянска и Мариуполя новыми горячими точками. Там вот-вот, якобы по милости России, "социальные колебания" перерастут в бунты, после чего "прорубить коридор вдоль Азовского моря", как говорится, будет раз плюнуть. Картина маслом от Гайдука такова: "Только представьте: на востоке от Мариуполя наша приморская группировка ежедневно имеет боевые столкновения с противником, на западе от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что портовики теряют работу, возможность содержать свои семьи и так далее".

Сценарий украинского апокалипсиса на суше и воде по вине России появился не вдруг и не в одной вице-адмиральской голове, но человека военного он страшит больше других. Неспроста Гайдук ранее говорил о необходимости "минировать Азовское море", чтобы противостоять высадке вооруженных до зубов россиян на украинских берегах. А еще раньше и еще один "из бывших" – экс-глава службы внешней разведки незалежной Николай Маломуж – засвидетельствовал "ползучий контроль" России в акватории Азова с намерением "обесценить Украину как морскую державу".

Есть у этой парочки и отставной подпевала – экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко: он пугал соотечественников российским планом захвата их страны от южных областей и "до Днепра", как почему-то сказал. Забыл, наверное, что точно такой же Днепр, как на Украине, течет, например, и по российской территории – с той же водой и почти в полтысячи километров длиной.

Примечательно, что все "бывшие" – да и "нынешние" – путаются в показаниях силы "российской агрессии". Например, говоря об экономическом давлении России на Украину путем задержки судов по пути в украинские порты под "так называемым Керченским мостом" (как выразился помощник главы украинской госпогранслужбы Олег Слободян), один видит перед мысленным взором 16 кораблей. Столько насчитал эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

А другому "эксперту" – тому же Слободяну – привиделись уже полторы сотни плавсредств. "У меня нет точных данных, но это, кажется, больше 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты", – сказал он в телеэфире "112 Украина". При этом помощник пограничников честно заявил: "Наши катера не предназначены для того, чтобы сопровождать наши суда". Слободяну бы еще вспомнить про "дулю" как характеристику ВМС Украины, и это уже слова не какого-то "бывшего и отставного", а действующего украинского политика – замминистра по делам "оккупированных территорий" Георгия Туки…

Что же делать, сидя на ворохе таких страхов? Бояться дальше. Теперь уже, как было сказано впрямую, – бунтов безработных в украинских городах. Только не надо заранее искать оправдания – они произойдут совсем не по вине России. В том и неприятность!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik