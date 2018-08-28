Время поговорить: что задумали Трамп и Меркель?

США и Германия призывают мир предотвратить гуманитарный кризис в сирийском Идлибе и уладить конфликт на Украине. К этому Дональд Трамп и Ангела Меркель пришли после телефонного разговора, в ходе которого также решили избавиться от торговых барьеров.
Более того, неизвестно, от кого именно США и Германия ждут мира в Сирии, если это зависит, не в последнюю очередь, от них самих. Перестаньте провоцировать и поддерживать тех, с кем воюет сирийская армия, – и все, война сразу закончится. Именно западная коалиция делала вид, что случайно сбрасывает оружие террористам, именно она прикрывала их и всячески защищала, придумывая для боевиков более приличные названия – типа "оппозиция". И кто теперь должен предотвращать гуманитарный кризис? Россия и ее союзники в Сирии? Так они именно этим и занимаются. Если хотите, можете помочь. Нет – не надо? Но и не мешайте тогда и не засоряйте информационное поле своими призывами.
Займитесь, например, улаживанием украинского конфликта, который вы вскормили печеньем на Майдане. Или тут убирать за вами тоже должна Россия, пока вы продолжаете перечислять деньги на разрушение Украины?
В общем, сами себе создали проблемы, теперь нужно затянуть долгие переговоры, чтобы попытаться все это как-то решить. Пока же можно просто призывать и поддерживать. Иначе им, поди, и поговорить было бы не о чем.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik