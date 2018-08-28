Время поговорить: что задумали Трамп и Меркель?

Вашингтон и Берлин призывают мир решать проблемы, которые они же, по сути, и создали. А сами пока, видимо, подумают над новыми конфликтами – чтобы было не скучно и всегда оставалось, к чему призывать.

США и Германия призывают мир предотвратить гуманитарный кризис в сирийском Идлибе и уладить конфликт на Украине. К этому Дональд Трамп и Ангела Меркель пришли после телефонного разговора, в ходе которого также решили избавиться от торговых барьеров.

Они с таким же успехом могли призвать к прекращению миграционного кризиса или, допустим, к освобождению российских граждан, которые сидят в американских тюрьмах. Это все вещи одного порядка – сами устроили проблемы, а теперь обращаются к миру с требованием их решать.

Более того, неизвестно, от кого именно США и Германия ждут мира в Сирии, если это зависит, не в последнюю очередь, от них самих. Перестаньте провоцировать и поддерживать тех, с кем воюет сирийская армия, – и все, война сразу закончится. Именно западная коалиция делала вид, что случайно сбрасывает оружие террористам, именно она прикрывала их и всячески защищала, придумывая для боевиков более приличные названия – типа "оппозиция". И кто теперь должен предотвращать гуманитарный кризис? Россия и ее союзники в Сирии? Так они именно этим и занимаются. Если хотите, можете помочь. Нет – не надо? Но и не мешайте тогда и не засоряйте информационное поле своими призывами.

Займитесь, например, улаживанием украинского конфликта, который вы вскормили печеньем на Майдане. Или тут убирать за вами тоже должна Россия, пока вы продолжаете перечислять деньги на разрушение Украины?

США и Германия даже сами себя вынуждены к чему-то призывать. Трамп и Меркель поддержали переговоры по устранению торговых барьеров. При том, что сами эти барьеры ранее и установили: сначала США ввели пошлины для Европы, потом ЕС на это ответил, Вашингтон отреагировал санкциями за сотрудничество с Ираном. И вот тут пришло время поговорить об устранении торговых барьеров.

В общем, сами себе создали проблемы, теперь нужно затянуть долгие переговоры, чтобы попытаться все это как-то решить. Пока же можно просто призывать и поддерживать. Иначе им, поди, и поговорить было бы не о чем.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik