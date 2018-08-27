Подальше от США – поближе к независимости. У ЕС появился "коварный" план

Лучше позже, чем никогда. Европа начинает понимать, что пора начинать борьбу против американского диктата. Санкционная политика Вашингтона вынуждает ЕС ответить.

Укрепляя автономию и суверенитет… Оказывается, Европа вплотную работает над вопросом создания платежных систем, независимых от глобальной межбанковской сети SWIFT. Настало время, когда стоит обзавестись и собственными межбанковскими каналами связи, и собственным валютным фондом в придачу, считает глава МИД ФРГ Хайко Маас. А ведь каких-то три-четыре года назад о таких вольностях в ЕС даже шепотом говорить боялись, чтобы не разгневать заокеанского "большого брата".

Понятно, что избавиться от американской зависимости в торговой, экономической и финансовой политике нелегко, но Германия уже делает такие попытки, недвусмысленно дал понять Маас своим коллегам на конференции в Берлине. А чуть ранее, как бы не связывая одно с другим, посоветовал европейцам поактивней реагировать на действия Штатов. "Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать ", – сказал министр. А реагировать нужно уже сейчас. Штаты ввели очередной пакет ограничений против России, а следующие, более жесткие запреты, которые затронут кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров, могут начать действовать в ноябре.

Пока, конечно, оснований для отключения Европы от SWIFT нет, но прозондировать почву сейчас будет очень даже кстати – именно это читается между строк в выступлении главы МИД Германии. Ведь система SWIFT, несмотря на то, что базируется в Брюсселе, полностью раскрывает данные по запросу Госдепа и ЦРУ. Это многие европейские компании не устраивает. Как и то, что проводя операции через глобальную межбанковскую сеть, можно потерять не только партнеров, но и бизнес, оказавшись под колпаком санкций США. А ведь будь у ЕС своя система, можно было бы действовать, исходя из интересов европейцев, а не подчиняясь жесткому диктату из-за океана.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik