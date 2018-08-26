Невежество – это заразно: Норвегия поймала эхо американского величия

Верх невежества и верх неприличия. Первое было продемонстрировано в прямом эфире американской телепрограммы, второе – в высказывании министра обороны Норвегии. Оба конфуза вышли от нежелания знать или желания исказить историю Второй мировой войны.

Американский патриотизм достиг апогея и даже слегка задымился. Во всяком случае, так, как дала жару ведущая телеканала Fox & Friends, еще не зажигал никто. Захлебываясь словами об американском величии, она присвоила необычный титул Стране восходящего солнца времен Второй мировой войны. Японскую империю – в таком статусе государство существовало до 1947 года – телебедолага назвала "коммунистической" и причислила ее к тем врагам своей обожаемой родины, с которыми эта самая родина великолепно расправилась. Согласитесь, что после таких слов американское величие слегка меркнет, потому что если оно строится на столь мощных в своем невежестве основаниях, то кто ж этому величию поверит?

В списке исторических достижений США, перечисленных в эфире Fox, значилась не только поверженная "коммунистическая Япония", но и разгромленные радикальные исламисты, что как исторический факт никем не подтверждено. Да и сама ведущая не смогла сказать, в какой стране это произошло – куда именно США, по ее выражению, "просят отправиться мужчин и женщин", чтобы "воевать и терпеть огромные лишения". Получается такое американское "ваащще" величие, непонятно где именно и когда объективно зафиксированное.

По теме "где именно, кто и когда" так же плохо осведомлен и норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен. Сейчас он думает, с кем и как отмечать в будущем году 75-летие освобождения части Норвегии – Финнмарка – во Второй мировой войне. И он еще не решил, приглашать или не приглашать президента России. Неясно, то ли что-то затмило в уме Бакке-Йенсена, и он запамятовал, что освободителем Финнмарка была Красная армия и что после освобождения этой норвежской земли армия ушла, не выдвигая никаких условий. А может, он услышал голос в своей голове – шепот на "американском английском" и теперь заявляет: глава Российской Федерации должен заслужить приглашение на праздник.

Один из авторов норвежского сайта Steigan , не колеблясь, определяет это наглое политическое требование к россиянам что-то там такое "заслужить" перед Норвегией как "верх неприличия", как "враждебность по отношению к России" и как "норвежское эхо сигнала из Вашингтона". Последнее кажется наиболее вероятным. Особенно если эхолокатор норвежского министра работает в режиме испорченного телефона и "подзаряжается" величием американского невежества.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik