РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Неладно что-то с датским "хюгге", или Зачем датчанин под хмельком

(обновлено: 10:47 25.08.2018)
0500
© Фото : Copenhagen Cooking & Food FestivalФестиваль кулинарии и еды, Копенгаген, ДанияФестиваль кулинарии и еды, Копенгаген, Дания
© Фото : Copenhagen Cooking & Food Festival
Можно ли быть чемпионом Европы по подростковому пьянству и занимать третье место в рейтинге самых счастливых стран мира? Дании это удалось.

"Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват. И обязан похлопотать над собой, пока не устранит этого недоразумения". Так писал Лев Толстой. В Дании эти слова, видимо, знают. Вот только толстовское "похлопотать над собой", кажется, поняли уж слишком по-своему – как улучшение настроения выпивкой и приемом антидепрессантов.

Совместная пресс-конференция премьер-министров РФ и Дании Владимира Путина и Ларса Лекке Расмуссена
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Совсем "не копенгаген", или Как Дания произвела в геополитике фураж
"Фигаро" опубликовала разоблачение истинного лица счастливого датчанина. Французам это "коллективное лицо" показалось малоубедительным – особенно с учетом того, что в рейтинге счастливых стран, который составляется при поддержке ООН, Дания вышла на лидерские позиции. Оказалось, что свыше полумиллиона датчан постоянно чувствуют себя подавленными, что близкое к этой цифре число граждан регулярно принимает психотропные средства от депрессии и что алкоголизм, в том числе подростковый, едва ли не бьет все национальные рекорды. Во всяком случае, титул европейских чемпионов пьяные датские подростки уже имеют. 

Грустная статистика хорошо известна в Дании и без французов – ею обеспокоен Институт изучения счастья в Копенгагене. Есть даже и вполне официальные объяснения того, почему становится все больше "поддатых" датчан всех полов и возрастов. С одной стороны, всему виной "общество, где царят индивидуализм и конкуренция", – так считают некоторые публицисты-пуристы. Однако они не предлагают поменять датскую "норму жизни", чтобы трезвость тоже стала нормой. А с другой стороны – если верить уже министру здравоохранения Дании Эллен Норби, во всем виноваты соцсети: ее соотечественники, видите ли, непрерывно в онлайне, непрерывно сравнивают себя с другими, от этого их душа непрерывно надломлена, а в состоянии надлома немедленно хочется, говоря по-русски, "раздавить муху".  Можно, конечно, опять ругать интернет, запускать в соцсетях хэштег #всебедыотсоцсетей, но можно, например, подумать о другом: а что это за рейтинг счастливости такой, которым оперируют в ООН?  

Города мира. Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Эстония вырвалась в мировые лидеры. Но не там, где хотела
Допускаю, что у всякой статистики есть погрешности. Но публиковать ошибочный рейтинг, исходя из того, что раз страна процветает, значит, и люди в ней счастливы – это перебор. Если же составление рейтинга предполагает опрос и его и впрямь проводили в Дании, то респонденты попадались то ли под хмельком, то ли с "таблеткой счастья" под языком – по любому навеселе, когда так просто сказать: да, я счастлив!.. 

Разумные датчане оспаривают безусловную счастливость своей страны. И судя по той информации, которая вызывает у них тревогу, ооновский вопросник должен бы выглядеть примерно так: "По какой причине вы стали больше пить?". Если от счастья – ставим плюсик. "Зачем вам антидепрессанты?". Если для усиления эффекта счастья – тоже плюсуем. "Для чего вы сравниваете себя с другими пользователями соцсетей, когда просматриваете их фото?". Правильный ответ – чтобы почувствовать прилив счастья!.. Вот тогда – да, тогда третье и даже первое место, тогда "хюгге" рулит.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена