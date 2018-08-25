Неладно что-то с датским "хюгге", или Зачем датчанин под хмельком

Можно ли быть чемпионом Европы по подростковому пьянству и занимать третье место в рейтинге самых счастливых стран мира? Дании это удалось.

"Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват. И обязан похлопотать над собой, пока не устранит этого недоразумения". Так писал Лев Толстой. В Дании эти слова, видимо, знают. Вот только толстовское "похлопотать над собой", кажется, поняли уж слишком по-своему – как улучшение настроения выпивкой и приемом антидепрессантов.

"Фигаро" опубликовала разоблачение истинного лица счастливого датчанина. Французам это "коллективное лицо" показалось малоубедительным – особенно с учетом того, что в рейтинге счастливых стран, который составляется при поддержке ООН, Дания вышла на лидерские позиции. Оказалось, что свыше полумиллиона датчан постоянно чувствуют себя подавленными, что близкое к этой цифре число граждан регулярно принимает психотропные средства от депрессии и что алкоголизм, в том числе подростковый, едва ли не бьет все национальные рекорды. Во всяком случае, титул европейских чемпионов пьяные датские подростки уже имеют.

Грустная статистика хорошо известна в Дании и без французов – ею обеспокоен Институт изучения счастья в Копенгагене. Есть даже и вполне официальные объяснения того, почему становится все больше "поддатых" датчан всех полов и возрастов. С одной стороны, всему виной "общество, где царят индивидуализм и конкуренция", – так считают некоторые публицисты-пуристы. Однако они не предлагают поменять датскую "норму жизни", чтобы трезвость тоже стала нормой. А с другой стороны – если верить уже министру здравоохранения Дании Эллен Норби, во всем виноваты соцсети: ее соотечественники, видите ли, непрерывно в онлайне, непрерывно сравнивают себя с другими, от этого их душа непрерывно надломлена, а в состоянии надлома немедленно хочется, говоря по-русски, "раздавить муху". Можно, конечно, опять ругать интернет, запускать в соцсетях хэштег #всебедыотсоцсетей, но можно, например, подумать о другом: а что это за рейтинг счастливости такой, которым оперируют в ООН?

Допускаю, что у всякой статистики есть погрешности. Но публиковать ошибочный рейтинг, исходя из того, что раз страна процветает, значит, и люди в ней счастливы – это перебор. Если же составление рейтинга предполагает опрос и его и впрямь проводили в Дании, то респонденты попадались то ли под хмельком, то ли с "таблеткой счастья" под языком – по любому навеселе, когда так просто сказать: да, я счастлив!..

Разумные датчане оспаривают безусловную счастливость своей страны. И судя по той информации, которая вызывает у них тревогу, ооновский вопросник должен бы выглядеть примерно так: "По какой причине вы стали больше пить?". Если от счастья – ставим плюсик. "Зачем вам антидепрессанты?". Если для усиления эффекта счастья – тоже плюсуем. "Для чего вы сравниваете себя с другими пользователями соцсетей, когда просматриваете их фото?". Правильный ответ – чтобы почувствовать прилив счастья!.. Вот тогда – да, тогда третье и даже первое место, тогда "хюгге" рулит.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik