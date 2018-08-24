Госдепартамент США упражняется в остроумии. Выходит так себе

Политика, конечно, не место для троллинга, но иногда получается смешно. Госдеп попробовал, кажется… Не получилось.

Юмор, особенно политический – вещь очень тонкая, не каждому подвластная. В государственном департаменте США решили поупражняться в остроумии. Ведомство представило новую должность – старший советник по вопросам вредоносной деятельности и тенденций в России (Senior advisor for Russian malign activities and trends), сокращенно получается аббревиатура SARMAT. Такое же название – "Сармат" – носит российская межконтинентальная баллистическая ракета, которую президент России Владимир Путин представил в своем послании Федеральному собранию в марте. Телеканал CNBC предположил, что американские чиновники таким образом решили потроллить Россию.

Мол, у вас ракета, а у нас целый старший советник. Правда, кроме названия средней остроумности, по существу о должности ничего не известно. Кто займет этот пост? Насколько весомым он будет во внутренней структуре ведомства? Чем именно будет заниматься этот человек? Как к введению новой должности отнесутся в Белом доме? Учитывая, что ранее там озвучили планы по сокращению штата Госдепа. Хотят избавиться от специалистов совсем уж узкого профиля. Ни на один из этих вопросов ответа нет. А услышать их очень хотелось бы, все-таки это не менеджер по клинингу… Хотя как знать.

Троллинг так себе вышел. Чуть более года назад, в марте 2017, когда российская делегация возвращалась из Японии, где проходила встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии в формате "два плюс два", официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook фотографию, на которой министр Лавров был в футболке с надписью – "Кто не хочет говорить с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу".

Вот это троллинг, согласитесь. Это мы еще не вспомнили артиллерийский "букет" Вооруженных сил России, который состоит из "Гиацинтов", "Хризантем", "Пионов", "Тюльпанов" и "Васильков".

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik