Фашизм не пройдет? Что нужно знать о современной Украине

Если раньше у кого-то и были сомнения по поводу нацистов на Украине, то теперь наверняка отпали. Зато встал другой вопрос: хватит ли у украинского народа сил и здоровья, чтобы эту чуму победить?

Украина настойчиво формирует новый пантеон героев из тех, кто в годы Великой Отечественной сотрудничал с фашистами. Недавно Национальному музею истории Украины передали награды майора УПА* Васыля Процюка. Золотой крест он получил фактически за Холокост: с 1941 года занимался организацией украинской вспомогательной полиции в Шепетовке, выявлением евреев и конфискацией их собственности, участвовал в организации еврейского гетто, которое вместе с немцами ликвидировал летом 1942 года. Тогда были убиты более шести тысяч евреев. Потом участвовал в массовом убийстве мирного польского населения в Ровенской и Тернопольской областях. И теперь его будут прославлять вместе с Бандерой, Шухевичем и иже с ними.

Ничего удивительного, что президентом страны, у которой такие герои, хочет стать некто Васыль Марущинец – бывший консул Украины в Гамбурге. Тот самый, которого Киев был вынужден отозвать из Германии из-за его антисемитских высказываний. На своей странице в Facebook Марущинец писал, что "быть фашистом – почетно", и многое другое в том же духе, что не хочется даже повторять. Разразившийся скандал заставил главу МИД Украины отстранить консула от выполнения его служебных обязанностей. Но по большому счету, поклоннику Гитлера все сошло с рук – ни уголовных дел, ни взысканий. И поэтому он свободно может баллотироваться в президенты.

На той же странице в Facebook Марущинец написал, что хочет заняться спасением государства и народа уже буквально, а не болтовней или флэш-мобами. Спасать, видимо, хочет теми же методами, что и его кумир. От этих слов становится жутковато. Что если у людей уже совсем отшибло память, и Бандера с Шухевичем, а не ветераны Великой Отечественной войны стали для них настоящими героями? В таком случае затея консула-нациста не кажется такой уж безнадежной.

Авторы Анна Разваляева, Ольга Гаврилова, радио Sputnik