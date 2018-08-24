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"Против или во имя". Восстанет ли Америка?

(обновлено: 15:40 24.08.2018)
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© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. 13 августа 2018Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. 13 августа 2018
© REUTERS / Carlos Barria
Нельзя просто взять и отправить Дональда Трампа в отставку, уверен его адвокат. Но если это и произойдет, последствия будут разрушительными, обещает он.

Америка содрогнется от восстания – обещает адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Он утверждает, что если президенту объявят импичмент, люди просто не смогут молча это терпеть и выплеснут свой праведный гнев. Ведущий телеканала Sky News, который ради этого комментария поймал Джулиани во время игры в гольф, сразу поблагодарил и закруглился, а то мало ли, может, следом адвокат пообещал бы "цветную революцию", Майдан и прочие атрибуты "западной демократии". Хотя нет… Этот американский продукт идет только на экспорт.

Президент США Дональд Трамп на трапе борта номер один. 17 августа 2018
© REUTERS / Chris Wattie
Будет ли восстание в США в случае импичмента Трампа? Мнение эксперта
Да и непонятно, кто мог бы восстать за президента, кроме непосредственно его штаба – не факт, что даже его жена захочет пойти. Все помнят эти розовые волны оскорбленных феминисток, которые протестовали против Трампа, вдохновленные его противницей Хиллари Клинтон и организатором банкета Джорджем Соросом. Возможно, если бы президента сместили с поста, все те же люди вышли бы уже карнавалом – праздновать победу. Феминистические лозунги, сомбреро, русофобские кричалки, африканские бубны – вот это было бы событие! Даже если в это же время случилось бы восстание "во имя Трампа", оно потерялось бы на фоне этого буйства.

Сам президент, вероятно, понимает, что на всеобщую любовь сейчас рассчитывать не может, поэтому в случае импичмента обещает вещи пострашнее, чем народное недовольство – буквально крах экономики. Он уверен, что в этом случае рынки обрушатся, и все очень обеднеют. Впрочем, во все эти сценарии их авторы не очень верят. Трамп, например, не понимает, "как можно объявить импичмент тому, кто отлично справляется со своими задачами".

Президент США Дональд Трамп говорит о введении 25% пошлины на импорт товаров из Китая. 31 июля 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
"Будет тяжело". Американист о возможных последствиях импичмента Трампа
Рудольф Джулиани, тем временем, утверждает, что никакого импичмента не будет. А "этот Коэн" (бывший адвокат президента, который заявил, что совершал преступления по указанию Трампа) "ничего не знает о сговоре с Россией", и вообще он "грандиозный лжец". Ведь Трамп ни с кем не сговаривался.

Хорошо, Трамп и его адвокат об этом знают, в России об этом знают, возможно, и американское правосудие в курсе. Но вряд ли это может снять с нынешнего президента все обвинения. Возможно, когда-то, уже при новом лидере, кто-то в интервью обмолвится, что – да, в тот раз немного погорячились, сговора не было. Но вряд ли это вызовет гнев американских борцов за справедливость и их восстание.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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