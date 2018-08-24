"Против или во имя". Восстанет ли Америка?

Америка содрогнется от восстания – обещает адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Он утверждает, что если президенту объявят импичмент, люди просто не смогут молча это терпеть и выплеснут свой праведный гнев. Ведущий телеканала Sky News, который ради этого комментария поймал Джулиани во время игры в гольф, сразу поблагодарил и закруглился, а то мало ли, может, следом адвокат пообещал бы "цветную революцию", Майдан и прочие атрибуты "западной демократии". Хотя нет… Этот американский продукт идет только на экспорт.
Сам президент, вероятно, понимает, что на всеобщую любовь сейчас рассчитывать не может, поэтому в случае импичмента обещает вещи пострашнее, чем народное недовольство – буквально крах экономики. Он уверен, что в этом случае рынки обрушатся, и все очень обеднеют. Впрочем, во все эти сценарии их авторы не очень верят. Трамп, например, не понимает, "как можно объявить импичмент тому, кто отлично справляется со своими задачами".
Хорошо, Трамп и его адвокат об этом знают, в России об этом знают, возможно, и американское правосудие в курсе. Но вряд ли это может снять с нынешнего президента все обвинения. Возможно, когда-то, уже при новом лидере, кто-то в интервью обмолвится, что – да, в тот раз немного погорячились, сговора не было. Но вряд ли это вызовет гнев американских борцов за справедливость и их восстание.