Журналист за решеткой. Свобода слова и демократия по-украински

Уже 100 дней Кирилл Вышинский, руководитель портала РИА Новости Украина, находится под арестом. Его подозревают в госизмене: во время обыска, который ни с того ни с сего устроили дома у Вышинского и в офисе компании, нашли георгиевские ленты, распечатанные изображения карты Новороссии и деньги в иностранной валюте. В вину ему вменяют поддержку самопровозглашенных республик Донбасса и материалы, которые он публиковал на эту тему аж в 2014 году.
Позже срок ареста, который изначально составлял 60 дней, продлили. Российский Совет по правам человека все это время общается с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. "Вопрос можно разрешить, было бы желание, но желание должно быть проявлено с двух сторон", – отмечают в СПЧ.
Желания со стороны Украины, очевидно, нет. Причины, по которым продляют срок ареста, неясны. Вышинский находится в условиях, близких к пыткам. К нему не пускают российских дипломатов. Объясняют это тем, что у журналиста, помимо российского, есть еще и украинское гражданство. Впрочем, во время заседания он заявил, что от украинского паспорта хочет отказаться.
В ОБСЕ, тем временем, выражают серьезную обеспокоенность действиями Киева, который не дает спокойно работать журналистам. Но Вышинскому и другим, задержанным по идеологическим разногласиям, от этого не легче.
Как и тем, кто пока жив и на свободе. Украина уверенно лидирует в запугивании сотрудников СМИ, уверены в Европейской федерации журналистов. Страна ответственна за 14% таких нарушений по всей Европе. Как и хотели – догнали и перегнали ЕС. Из 23 журналистов, убитых в Европе с 2015 года, двое погибли на Украине – это Олесь Бузина и Павел Шеремет.
Лояльных к власти публицистов Киев если и убивает, то только понарошку. Капустник с разыгрыванием сценки убийства Аркадия Бабченко привел в замешательство всех, в том числе и в Европе. А вот на Украине придумали, как извлечь выгоду и из этого.
Сарган при этом отметила, что записаны эти люди пока только карандашиком. То есть пока им, значит, можно выдохнуть. Но еще одно неосторожное слово – и последствия могут быть предсказуемо печальными: Киев уже выработал собственную тактику борьбы с несогласными.
Арест Вышинского продлен до 8 сентября. Что будет дальше – предполагать трудно. Особенно учитывая, что президентские выборы на Украине все ближе, а ситуацию с мнимыми врагами народа Петр Порошенко наверняка попытается использовать для своей избирательной кампании. Живые люди в ней фигурируют как пешки, которыми он расчищает путь к президентскому креслу.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik