Журналист за решеткой. Свобода слова и демократия по-украински

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский уже 100 дней находится под арестом. Киев, вероятно, стремится удержать лидерство в самом жестком отношении к журналистам в Европе.

Уже 100 дней Кирилл Вышинский, руководитель портала РИА Новости Украина, находится под арестом. Его подозревают в госизмене: во время обыска, который ни с того ни с сего устроили дома у Вышинского и в офисе компании, нашли георгиевские ленты, распечатанные изображения карты Новороссии и деньги в иностранной валюте. В вину ему вменяют поддержку самопровозглашенных республик Донбасса и материалы, которые он публиковал на эту тему аж в 2014 году.

Интересно, как в украинской Генпрокуратуре представляют себе ритуал измены родине, совершаемый с помощью лент, карт и сбербанковских кредиток. Если бы у Вышинского дома нашли портрет Путина, наверное, расстреляли бы на месте. А так – лишь этапировали в Херсон.

Позже срок ареста, который изначально составлял 60 дней, продлили. Российский Совет по правам человека все это время общается с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. "Вопрос можно разрешить, было бы желание, но желание должно быть проявлено с двух сторон", – отмечают в СПЧ.

Желания со стороны Украины, очевидно, нет. Причины, по которым продляют срок ареста, неясны. Вышинский находится в условиях, близких к пыткам. К нему не пускают российских дипломатов. Объясняют это тем, что у журналиста, помимо российского, есть еще и украинское гражданство. Впрочем, во время заседания он заявил, что от украинского паспорта хочет отказаться.

В ОБСЕ, тем временем, выражают серьезную обеспокоенность действиями Киева, который не дает спокойно работать журналистам. Но Вышинскому и другим, задержанным по идеологическим разногласиям, от этого не легче.

Как и тем, кто пока жив и на свободе. Украина уверенно лидирует в запугивании сотрудников СМИ, уверены в Европейской федерации журналистов. Страна ответственна за 14% таких нарушений по всей Европе. Как и хотели – догнали и перегнали ЕС. Из 23 журналистов, убитых в Европе с 2015 года, двое погибли на Украине – это Олесь Бузина и Павел Шеремет.

Лояльных к власти публицистов Киев если и убивает, то только понарошку. Капустник с разыгрыванием сценки убийства Аркадия Бабченко привел в замешательство всех, в том числе и в Европе. А вот на Украине придумали, как извлечь выгоду и из этого.

По реакции на это происшествие в стране еще четче нарисовали линию, которая отделяет своих от чужих. Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган опубликовала список "зрадофилов" – тех, кто остался недоволен работой правоохранителей. Туда попали и политические противники Петра Порошенко, и журналисты. Выпасть из разряда "своих" можно было даже за напоминание , что, например, убийц Павла Шеремета до сих пор ищут без всяких результатов.

Сарган при этом отметила, что записаны эти люди пока только карандашиком. То есть пока им, значит, можно выдохнуть. Но еще одно неосторожное слово – и последствия могут быть предсказуемо печальными: Киев уже выработал собственную тактику борьбы с несогласными.

Арест Вышинского продлен до 8 сентября. Что будет дальше – предполагать трудно. Особенно учитывая, что президентские выборы на Украине все ближе, а ситуацию с мнимыми врагами народа Петр Порошенко наверняка попытается использовать для своей избирательной кампании. Живые люди в ней фигурируют как пешки, которыми он расчищает путь к президентскому креслу.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik