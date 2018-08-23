Был да сплыл: что Украина сделала с главной верфью СССР

Судостроительный завод "Океан" в Николаеве уйдет с молотка. Практически за бесценок. В Киеве заявляют, что это шанс вдохнуть новую жизнь в украинское судостроение. Тем временем рабочие завода решают, куда переезжать: в Россию или Южную Корею.

Чуть больше 65 млн долларов. Такова стартовая цена Николаевского судостроительного завода "Океан". Как сообщила ликвидатор предприятия Ирина Сербин, стоимость определена с учетом всех кредиторских требований, включая долги по зарплате рабочим – более 3 млн долларов. Продажа завода, по ее словам, это "уникальный шанс вдохнуть новую жизнь в украинское судостроение". Хотя вдыхать-то уже не во что. Когда-то "Океан" вместе с Черноморским судостроительным заводом, а также заводом имени 61 коммунара считался главной верфью не только Украины, а всего СССР. Там начиналась жизнь всех советских авианосцев, включая нынешний флагман Северного флота ВМС России "Адмирал Кузнецов". А сам Николаев носил гордое звание "города корабелов".

Сегодня от былого величия не осталось и следа. По данным 2017 года, треть рабочих отрасли перебралась из Николаева в Россию, еще некоторая часть переехала в Южную Корею. Но украинские власти судьба жителей Николаева мало волнует. Иначе как объяснить отказ Киева продавать ракетный крейсер "Украина", о чем неоднократно просили николаевские судостроители. Деньги, полученные от сделки, могли бы покрыть долги по зарплате. И предприятие было бы спасено. Хотя покупателя найти было бы не так-то и просто. Ведь крейсер стремительно превращался в ржавый металлолом.

Вот и получается, что искренне о судьбе украинского судостроения сожалеют, пожалуй, только в России. "Жалко, что продают такой действительно уникальный советский завод", – заявил председатель комитета Госдумы по обороне, командующий Черноморским флотом с 1998 по 2002 год, адмирал Владимир Комоедов. Он предложил выкупить завод, "ввести в состав России, и тогда все будет в порядке".

Ну, а чем не выход из положения?

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik