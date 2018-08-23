"Танки наголо": В Киеве грозят Москве "землетрясением"

Чем ближе на Украине День независимости, тем лучше у нее танки и сильнее армия. Правда, пока только в заявлениях украинских политиков, а не на деле.

В Верховной раде учатся управлять природными катаклизмами. Говорят, что парад в честь Дня независимости Украины может докатиться до Кремля землетрясением. Ну, если только от грохота и дребезжания старой техники и от гулкого эха, которое прокатится по муляжам оружия.

Ведь новые виды вооружений представлены пока только планами – нет даже проектной документации, которой можно было бы размахивать на параде. Но показать что-то интересное обещали, поэтому, как предполагают специалисты, слепят это нечто из подручных материалов.

Впрочем, несмотря на то, что хвастаться нечем, президент и его соратники не теряют присутствия духа и продолжают, как ни в чем не бывало, утверждать, что украинские танки лучше российских. А что глохнут прямо в центре столицы – так это ничего, бывает. И даже может доказывать, что поработали хорошо – не ошибается тот, кто ничего не делает.

Сейчас Украина и вовсе начнет перестраивать весь сектор военной безопасности, утверждает Петр Порошенко. Конечно, ведь НАТО стоит уже совсем рядом, распахнув свои объятия для украинской армии. Осталось только подтянуться к уровню стандартов альянса. Порошенко сразу подготовил сограждан к непростым временам: говорит, будет нелегко, но, в конце концов, украинская армия станет самой сильной в Европе, потому что украинцы "твердо знают, за что воюют".

Ну и рассказали бы всем остальным, нечего делать из этого тайну. А то мир теряется в догадках: за что одни украинцы стреляют в других? Понятно, зачем это нужно президенту: на войне всегда можно хорошо заработать. А остальные воюют за деньги Порошенко? За Бандеру? Ради интереса?

Не будет сильной армии без идеи. Но для НАТО сойдет, наверное, и такая, ведь главная ценность Украины для альянса – ее невероятно удобное расположение под самым боком у России.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik