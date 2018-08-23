"Танки наголо": В Киеве грозят Москве "землетрясением"

В Верховной раде учатся управлять природными катаклизмами. Говорят, что парад в честь Дня независимости Украины может докатиться до Кремля землетрясением. Ну, если только от грохота и дребезжания старой техники и от гулкого эха, которое прокатится по муляжам оружия.
Впрочем, несмотря на то, что хвастаться нечем, президент и его соратники не теряют присутствия духа и продолжают, как ни в чем не бывало, утверждать, что украинские танки лучше российских. А что глохнут прямо в центре столицы – так это ничего, бывает. И даже может доказывать, что поработали хорошо – не ошибается тот, кто ничего не делает.
Сейчас Украина и вовсе начнет перестраивать весь сектор военной безопасности, утверждает Петр Порошенко. Конечно, ведь НАТО стоит уже совсем рядом, распахнув свои объятия для украинской армии. Осталось только подтянуться к уровню стандартов альянса. Порошенко сразу подготовил сограждан к непростым временам: говорит, будет нелегко, но, в конце концов, украинская армия станет самой сильной в Европе, потому что украинцы "твердо знают, за что воюют".
Не будет сильной армии без идеи. Но для НАТО сойдет, наверное, и такая, ведь главная ценность Украины для альянса – ее невероятно удобное расположение под самым боком у России.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik