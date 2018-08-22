Маски сброшены! Порошенко поделил украинских политиков на своих и чужих

Президент Украины решил провести смотр политических сил, выяснить, нет ли чужих среди своих. И, о ужас, своих оказалось значительно меньше. В общем, в преддверии выборов, до которых осталось не так уж и много времени, Петр Алексеевич вдруг обнаружил, что среди украинских политиков невероятное множество сторонников Владимира Путина.
Аудиторию для таких заявлений Порошенко выбрал вполне подходящую – это как раз те, кто имеет непосредственное отношение к братоубийственной войне и физическому уничтожению инакомыслящих и особенно инакоговорящих. Теперь "свидомое" население должно включиться еще и в информационную войну – тотальное наступление на Россию и тех, кто понимает и разделяет ее позицию. Именно к этому призвал украинский президент.
Вот и остается Петру Порошенко заигрывать с националистами и завидовать коллегам по цеху, которые без зазрения совести и репутационных потерь могут позволить себе признавать реальность. Еще и зарабатывать на этом голоса избирателей.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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