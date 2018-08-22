Маски сброшены! Порошенко поделил украинских политиков на своих и чужих

Украинскому президенту мало одной войны. Теперь он призывает все "свидомое" население на войну информационную. С кем будут воевать, объяснять не нужно. И так все понятно.

Президент Украины решил провести смотр политических сил, выяснить, нет ли чужих среди своих. И, о ужас, своих оказалось значительно меньше. В общем, в преддверии выборов, до которых осталось не так уж и много времени, Петр Алексеевич вдруг обнаружил, что среди украинских политиков невероятное множество сторонников Владимира Путина.

Украинский президент прямо так и заявил участникам форума ветеранов и добровольцев войны в Донбассе: "Когда с больной головы на здоровую валит Путин, это еще можно понять. Но меня как президента шокирует другое: как же до черта у него адвокатов сейчас в нашем политикуме. Как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить эту ответственность на Украину".

Аудиторию для таких заявлений Порошенко выбрал вполне подходящую – это как раз те, кто имеет непосредственное отношение к братоубийственной войне и физическому уничтожению инакомыслящих и особенно инакоговорящих. Теперь "свидомое" население должно включиться еще и в информационную войну – тотальное наступление на Россию и тех, кто понимает и разделяет ее позицию. Именно к этому призвал украинский президент.

Ну, а что ему еще остается делать? Признавать свои ошибки Порошенко не хочет, а, может, просто боится. Мир на Донбассе ему, судя по всему, не нужен. Он в очередной раз заявил, что ни за что не согласится на российские предложения по мирному урегулированию. Хотя совершенно очевидно, что альтернативы этому плану нет.

Вот и остается Петру Порошенко заигрывать с националистами и завидовать коллегам по цеху, которые без зазрения совести и репутационных потерь могут позволить себе признавать реальность. Еще и зарабатывать на этом голоса избирателей.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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