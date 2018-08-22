Эстония на старте: к разделу политического пирога приготовиться

В преддверии парламентских выборов, которые состоятся в Эстонии в марте 2019 года, на политической арене страны готовы появиться новые партии и движения, нацелившиеся на свой кусок от сладкого пирога власти.

Первыми о своей готовности включиться в предвыборную гонку заявили представители политического движения "Eesti 200".

Уже к ноябрю они собираются оформиться в полноценную партию и включиться в политическую борьбу за места в парламенте и правительстве Эстонии. Во главе процесса формирования новой политической силы стоят люди, ранее не участвовавшие в большой политике.

Однако "свежие" лица пока не предложили потенциальному избирателю "свежих" идей. По мнению экспертов, их программа страдает излишней округлостью формулировок, которые ни к чему не обязывают и допускают огромное множество трактовок. Напрашивается вывод, что это сделано намеренно, для облегчения входа в руководство опытных политиков правого толка, которые сейчас покидают стремительно теряющие свою популярность IRL и Свободную партию. На это косвенно указывает и тот факт, что СМИ, которые относятся с симпатией именно к правым политическим деятелям, оказывают информационную поддержку "Eesti 200". Новая политическая сила активно ищет поддержки и у русскоязычных избирателей, однако мы все хорошо помним, что предвыборные обещания в отношении этого сегмента эстонского общества чаще всего забываются после того, как вожделенные парламентские кресла и места в правительстве получены.

О намерении создать новую партию объявил и бывший председатель Свободной партии Эстонии Артур Тальвик. Не мудрствуя лукаво, он высказал предположение, что партия под его руководством будет претендовать на 25% мест в парламенте страны.

Запрос на появление новых партий возник после того, как в обществе сформировалась устойчивая тенденция потери доверия к ныне существующим политическим силам, дискредитировавшим себя множеством неприглядных историй. Ко всему прочему, политические старожилы не могут предложить ни новых идей, ни новых людей, способных эти идеи сформулировать и осуществить. Однако надежды на "новеньких", судя по всему, не оправдают ожиданий – готовые к появлению на свет свежеиспеченные партии представляют собой всего лишь яркий пример политического цирка – своего рода мгновенной смены одежды в прыжке. И принесут они пользу лишь членам своих правлений в виде теплых парламентских мест, а, может быть, и министерских кресел. Народу же Эстонии гарантированы яркие политические зрелища, а вот хлеба на всех, как всегда, не хватит.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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