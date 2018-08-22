Логический парадокс. США "нашли" рычаг давления на Россию

"Давайте поладим, неплохо бы поладить", – говорил он, пока шарил рукой в мутном пространстве, ища рычаг давления.
К непоследовательной политике Дональда Трампа все уже привыкли. К тому же, это в принципе укладывается в американские представления о том, как надо вести дела с партнерами: сделать доброе лицо, заявить о стремлении к миру, а дальше – кому как повезет: к некоторым они приходят с оружием, к другим применяют санкции.
"Давайте", – в очередной раз говорят в Москве. Раз террористы в Сирии практически разгромлены, несмотря на сопротивление США, теперь можно поговорить уже о том, как вернуть страну к нормальной жизни.
"Не хотите ли поучаствовать?", – просто ради интереса уточняет Москва у Вашингтона. В конце концов, именно американцы и их приспешники затрудняли борьбу, "случайно" сбрасывая террористам оружие и всячески их поддерживая, именно на их счету многие разрушения в стране. По-хорошему, неплохо бы и убрать за собой.
"Ага, попались! – потирает руки советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. – Завязли! Вот мы и нашли рычаг давления на вас!".
Если Штаты и дальше будут озвучивать одно, а в уме держать другое, рано или поздно могут и запутаться: что говорить, а что подразумевать.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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