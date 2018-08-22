Логический парадокс. США "нашли" рычаг давления на Россию

В США считают, что нашли, чем надавить на Россию в сирийском вопросе. Видимо, именно в этом, а не в спасении народа Сирии и была изначальная цель их вмешательства.

"Давайте поладим, неплохо бы поладить", – говорил он, пока шарил рукой в мутном пространстве, ища рычаг давления.

К непоследовательной политике Дональда Трампа все уже привыкли. К тому же, это в принципе укладывается в американские представления о том, как надо вести дела с партнерами: сделать доброе лицо, заявить о стремлении к миру, а дальше – кому как повезет: к некоторым они приходят с оружием, к другим применяют санкции.

Так что новые пакеты ограничений одновременно с обещанием их отменить, если все пойдет хорошо, это нормально. Трамп же сказал, что снимет свои санкции, если Россия будет сотрудничать с США по Украине и Сирии.

"Давайте", – в очередной раз говорят в Москве. Раз террористы в Сирии практически разгромлены, несмотря на сопротивление США, теперь можно поговорить уже о том, как вернуть страну к нормальной жизни.

"Не хотите ли поучаствовать?", – просто ради интереса уточняет Москва у Вашингтона. В конце концов, именно американцы и их приспешники затрудняли борьбу, "случайно" сбрасывая террористам оружие и всячески их поддерживая, именно на их счету многие разрушения в стране. По-хорошему, неплохо бы и убрать за собой.

"Ага, попались! – потирает руки советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. – Завязли! Вот мы и нашли рычаг давления на вас!".

То есть США ждут от России сотрудничества. Россия его предлагает. США воспринимают это как повод еще больше ограничить сотрудничество и досадить Москве. При этом не обращают внимания на то, что изначально целью вмешательства в Сирию называли спасение страны, а теперь не готовы даже обсуждать траты на ее восстановление. Произошел какой-то логический парадокс.

Если Штаты и дальше будут озвучивать одно, а в уме держать другое, рано или поздно могут и запутаться: что говорить, а что подразумевать.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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