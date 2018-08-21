Операция "экс": на Украине придумали, как посадить Януковича

Что делать с человеком, который публично призывает нарушать закон и совершать преступления? Судить и посадить. А если этот человек – украинский прокурор? Видимо, понять и простить.

Украинский суд самым гуманным в мире точно не назовешь. Оно и понятно – ведь там избавляются от всего советского наследия по программе декоммунизации. Экс-президенту незалежной Виктору Януковичу на родине грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока за "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Хотя и разбирательство еще идет, да и приговора пока нет, но обвинители уже обдумывают, как упрятать бывшего лидера за решетку всерьез и надолго. И пока "суд да дело, чтобы собака не съела", придумали блестящий план.

Прокурор Руслан Кравченко, который ведет дело Януковича, публично и подробно изложил свою идею. "Возможно, (надо – ред.) создать подразделение вроде Моссада (израильская разведка – ред.), например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину", – заявил прокурор в интервью украинскому телеканалу. И в этом его предложении, кажется, выражена вся суть правоохранительной системы Украины. Только вдумайтесь: блюститель правосудия считает допустимым вторжение на территорию другого государства и похищение человека. И открыто об этом говорит в телеинтервью, то есть публично призывает к незаконной деятельности и тяжким преступлениям. Правоохранитель из него так себе, если честно.

Но это не его одного касается, ведь за подобные высказывания Кравченко, скорее всего, ничего не будет. Хотя и маловероятно, что нарушение государственных границ и похищение людей уже не являются на Украине преступлениями, как и призывы к незаконным действиям, прокурору просто все сойдет с рук. Точнее, с языка. Кто-то, может, и поморщится от этих его слов и даже где-то в коридорах шепнет ему, что, мол, немножко перегнул, поаккуратней впредь надо, но этим все и ограничится.

По-другому и быть не может в условиях тотального разложения системы. И ни о каком правосудии, по крайней мере, в случае с Виктором Януковичем, говорить не приходится. Откуда оно возьмется с таким прокурором? Он, конечно, гособвинитель, но, по идее, не преступник и не палач.

В целом же многие высказывают недоумение: зачем так стараться выкрасть человека, от которого всеми силами пытались избавиться? Тем более что всего через пару месяцев или лет, возможно, придется гоняться уже не за Януковичем по России, а за Порошенко по Испании.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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