Операция "экс": на Украине придумали, как посадить Януковича

Украинский суд самым гуманным в мире точно не назовешь. Оно и понятно – ведь там избавляются от всего советского наследия по программе декоммунизации. Экс-президенту незалежной Виктору Януковичу на родине грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока за "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Хотя и разбирательство еще идет, да и приговора пока нет, но обвинители уже обдумывают, как упрятать бывшего лидера за решетку всерьез и надолго. И пока "суд да дело, чтобы собака не съела", придумали блестящий план.
Но это не его одного касается, ведь за подобные высказывания Кравченко, скорее всего, ничего не будет. Хотя и маловероятно, что нарушение государственных границ и похищение людей уже не являются на Украине преступлениями, как и призывы к незаконным действиям, прокурору просто все сойдет с рук. Точнее, с языка. Кто-то, может, и поморщится от этих его слов и даже где-то в коридорах шепнет ему, что, мол, немножко перегнул, поаккуратней впредь надо, но этим все и ограничится.
В целом же многие высказывают недоумение: зачем так стараться выкрасть человека, от которого всеми силами пытались избавиться? Тем более что всего через пару месяцев или лет, возможно, придется гоняться уже не за Януковичем по России, а за Порошенко по Испании.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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