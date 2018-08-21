Быть или не быть… У США с санкциями что-то пошло не так

Президент США заявил, что может ослабить санкционный режим в отношении России. И даже назвал необходимые для этого условия. Причем такие, от выполнения которых он сам уже не раз отказывался.

Дональд Трамп, который постоянно одобряет новые санкции против России, готов их снять. Только, говорит, при одном условии: если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном.

Сначала он создает максимально "комфортные" условия для сотрудничества, то есть пытается ограничить Россию во всем, а потом ждет шагов навстречу и удивляется, почему это самое сотрудничество как-то не идет.

Изменить Трамп, конечно, может немногое: президент вводит только часть ограничений, остальное — конгресс. Возможно, что, если он от каких-то мер и откажется, их тут же введут уже от своего имени конгрессмены, и все пойдет своим чередом.

США хотят, чтобы Россия оправдывалась по разным надуманным поводам, чтобы она взяла на себя вину за то, чего не делала, встала на колени и попросила прощения. Такие условия переговоров всегда казались Вашингтону самыми удобными. И со многими странами, которые не могли сопротивляться санкциям так, как Россия, это срабатывало.

Но тут что-то пошло не так. Мало того, что Москва сама всегда предлагает сотрудничать и договариваться, а США от этого как раз и отказываются, так она еще и не рухнула под тяжестью санкций.

Вероятно, некоторое несоответствие заметили и рядовые американские граждане. Если верить соцопросам, они склоняются к тому, что давления уже достаточно, пришло время налаживать отношения. При этом многие (75%) считают, что Россия вмешивалась в американские выборы. Впрочем, мнения о том, принесло ли это какие-то результаты или нет, разделились примерно поровну. А отношение к этому вопросу исследователи связывают с тем, насколько внимательно респонденты следили за историей с придуманным вмешательством: те, кто наблюдал пристальнее, хотят, чтобы давление продолжалось, остальные же за дипломатию.

В общей сложности за мир большинство (58%). Учитывая напряженность обстановки, немало. Однако далеко не максимум. Как пишут сами исследователи, подобный опрос они уже проводили в 1994 году, после того как бывший агент ЦРУ Олдрич Эймс и его жена были задержаны по обвинению в шпионаже в пользу России. И вот тогда за улучшение отношений высказались 76% опрошенных.

Наверное, в тот период еще сказывалась эйфория после распада Советского Союза и уверенность в том, что слабую на тот момент страну легко заставить делать то, что нужно Штатам, и без всяких санкций. Сейчас Россия совсем другая. А риторика Вашингтона осталась еще с тех времен — и инструменты все те же, и угрозы похожие. Западные политики продолжают придумывать все новые ограничения, хотя наверняка уже понимают, что так с Россией договориться не удастся.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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