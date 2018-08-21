Быть или не быть… У США с санкциями что-то пошло не так

Дональд Трамп, который постоянно одобряет новые санкции против России, готов их снять. Только, говорит, при одном условии: если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном.
Сначала он создает максимально "комфортные" условия для сотрудничества, то есть пытается ограничить Россию во всем, а потом ждет шагов навстречу и удивляется, почему это самое сотрудничество как-то не идет.
США хотят, чтобы Россия оправдывалась по разным надуманным поводам, чтобы она взяла на себя вину за то, чего не делала, встала на колени и попросила прощения. Такие условия переговоров всегда казались Вашингтону самыми удобными. И со многими странами, которые не могли сопротивляться санкциям так, как Россия, это срабатывало.
Но тут что-то пошло не так. Мало того, что Москва сама всегда предлагает сотрудничать и договариваться, а США от этого как раз и отказываются, так она еще и не рухнула под тяжестью санкций.
Вероятно, некоторое несоответствие заметили и рядовые американские граждане. Если верить соцопросам, они склоняются к тому, что давления уже достаточно, пришло время налаживать отношения. При этом многие (75%) считают, что Россия вмешивалась в американские выборы. Впрочем, мнения о том, принесло ли это какие-то результаты или нет, разделились примерно поровну. А отношение к этому вопросу исследователи связывают с тем, насколько внимательно респонденты следили за историей с придуманным вмешательством: те, кто наблюдал пристальнее, хотят, чтобы давление продолжалось, остальные же за дипломатию.
Наверное, в тот период еще сказывалась эйфория после распада Советского Союза и уверенность в том, что слабую на тот момент страну легко заставить делать то, что нужно Штатам, и без всяких санкций. Сейчас Россия совсем другая. А риторика Вашингтона осталась еще с тех времен — и инструменты все те же, и угрозы похожие. Западные политики продолжают придумывать все новые ограничения, хотя наверняка уже понимают, что так с Россией договориться не удастся.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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